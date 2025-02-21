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娛樂

7．11紅館開騷賀入行30年 陳慧琳邀軒仔任嘉賓

陳慧琳7.11紅館開騷賀入行30年 預告邀張敬軒做嘉賓

【明報專訊】陳慧琳（Kelly）、張敬軒與台灣歌手周興哲昨日到中環出席品牌活動，Kelly宣布7月11日舉行紅館騷賀入行30周年，開多少場看反應，演唱會取名《萬人結界》，正秘密練兵給觀眾驚喜，並透露邀得張敬軒任嘉賓。張敬軒早前到馬場任表演嘉賓，之後在社交平台貼相透露私家咪疑遭工作人員刮花，昨日他稱不應將事件放上網，因為可能是之前整花，不是當日造成，做幕前應體諒幕後。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

Kelly今年假紅館舉行演唱會賀入行30周，透露7月11日開鑼，開多少場數看反應，演唱會取名《萬人結界》，「歌單包括30年來陪伴大家成長耳熟能詳的歌，帶觀眾進入我的結界，什麼也不需要理會的一個地方，已籌備中，為了驚喜，正秘密練特別舞蹈，還要練習腦部記憶，感染新冠病毒後確是差了」。她表示移居英國的老拍檔雷頌德已應承回港幫手，亦邀請了軒仔（張敬軒）擔任嘉賓。軒仔說希望與她有首合唱歌，Kelly說：「我都想，叫佢寫首拋開男神和女神包袱的歌。」

軒仔心廣體胖重4公斤

軒仔剛放完兩星期年假，精神奕奕開工，透露假期日日瞓到自然醒，農曆新年期間特別多吃一點，重了4公斤，「不過我都有操吓，不可以自暴自棄。」他表示今年開工利市派了6位數字，有同親戚拜年，不過自覺「4張幾」還𢭃利市，有點厚顏無恥，有些已婚親戚年紀比他小，有點尷尬，他笑言：「不過一日不結婚一日都繼續𢭃，近年工作忙，未能陪父母過年有點唏噓，但媽媽今年和舅母到日本旅行，爸爸又掛住坐新電動輪椅，和兩個新『姐姐』日日玩烈火戰車不理我。日日影相畀我睇，唔知以為佢多咗兩個情人，我便去處理新辦公室的工程，會為網上節目搭一個新場景。」

軒仔自認偏執狂

軒仔早前完成馬場活動演出後，於社交平台上載私家咪相片，發文稱極心痛，私家咪疑遭工作人員刮花，他解釋：「其實有點不好意思，不應該放上網，當日有人問我為何黑口黑面，上台前確受影響，因我很愛惜支咪，應該是之前已被整花，不是當日造成，見到好多人講，其實做幕前應該要體諒幕後，我以前會借咪畀人用，現在小器咗，因為有時難免有碰撞，從小都有少少偏執狂，花了小小個心都不舒服。」

周興哲預告來港開騷

周興哲透露今年很大機會來港開騷，場地未定。他剛剛再當爸爸，表示過年的氛圍更熱鬧。可會再生多個？他說：「目前覺得兩個剛好。」對於台灣演員王大陸涉逃兵役，他表示不認識對方，婉拒回答有關問題。

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