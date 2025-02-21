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娛樂

大S下葬延期 具俊曄盼覓地拜愛妻 舊愛周渝民首露面拒公開感受

【明報專訊】台灣女星徐熙媛（大S）本月初與家人遊日本期間因流感併發肺炎猝逝，終年48歲。家人早前表示依大S生前意願樹葬，正申請場地，昨日有消息指下葬時間將延後，因大S韓籍丈夫具俊曄太愛老婆，希望日後有一個隨時能去探望大S的獨立空間，大S家人討論後，決定重新選擇下葬地點。周渝民在舊愛大S離世後一直未對外發聲，昨日他在台灣出席活動首度公開露面，表示悼念一個人很簡單，身為外人的他不適合發表什麼。

娛樂組

大S在日本離世，遺體在當地火化後，骨灰由老公具俊曄及妹妹徐熙娣（小S）帶回台北家中，按照其生前遺願擇日樹葬。有傳大S的下葬儀式在今個星期舉行，昨日有消息指下葬日子會押後。據台灣傳媒報道，具俊曄明白太太家人尊重大S生前重視環保觀念，也知道台灣環保葬的方式，他不是覺得不好，只是不捨大S就這樣回歸自然，希望老婆能有一個專屬的地方，讓他和大S家人想念她時，能前往拜祭，也希望大S有一個地方讓他永遠追思。他與太太家人討論後，決定重新選擇下葬地點，但不管如何，全家人也希望大S下葬時不要被外界打擾。

具俊曄飽受喪妻之痛全面停工，據台灣傳媒報道，他之前拍好的品牌代言工作仍然繼續，但DJ騷、記者會、粉絲見面會等公開活動將無限期暫停，未有復工時間。

周稱不喜歡把自己感覺擺上枱

周渝民昨日神情憔悴出席活動，是他在舊愛大S離世後首度公開露面。對於未曾表達對大S離世的感受，周渝民說：「我要悼念一個人很簡單，在媒體上發表太多言論，對我來講很痛苦，請大家把重點放在該關心的人身上。」問到有否關心小S？他說已很久沒聯絡，加上很少上節目，沒有碰到對方，「一直以來不喜歡把自己感覺擺在枱面上，我們都會有情緒，但家屬是最重要，我們邊邊角角的人不適合發表什麼」。

有疑似粉絲冒名周渝民在社交平台連發20條限時動態及兩段帖文緬懷大S，說永遠不會忘記這份很棒的愛，會永遠想念她，後來被檢舉是假帳號。周渝民說︰「我第一次得知有這個帳號，我消失網絡有15年以上，了解的人就不會覺得是我。」

派翠克稱小S感謝吳姍儒代班

小S痛失親姊，之前向主持的《小姐不熙娣》節目組請假半年，由吳姍儒（Sandy）代班主持，昨日換主持後首日錄影，派翠克和新拍檔吳姍儒勻表示好緊張，兩人4年前曾合作，希望有新火花。派翠克透露一直跟小S保持聯繫，「想告訴她，我們都會一直在她身邊，隨時想有人聊天講話，我們都在，S姐有回覆，她其實心繫節目，也感謝Sandy，我們就是等她調適好」。

攜妻抵台 汪小菲不發一語

此外，汪小菲早前得知前妻大S在日本猝逝後，帶現任太太馬筱梅（Mandy）飛往台北，隨後在街頭雨中痛哭、下跪等表現傷痛。他逗留數天，本月11日與Mandy突然飛回北京，把一對子女留在台北，還被指情人節在高級餐廳食大餐慶祝，以及現身北京求子聖地「紅螺寺」。相隔9日，汪小菲與Mandy昨午從北京飛抵台灣桃園機場，汪小菲面對傳媒追訪神情嚴肅、不發一語，與Mandy十指緊扣前行，未有透露此行目的。

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