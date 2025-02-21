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娛樂

7月海外婚禮邀100賓客見證 Tyson Yoshi恨做爸爸望湊個「好」字

【明報專訊】Tyson Yoshi（程浚彥）的自家服裝品牌，由昨日起一連8日，跟其他3個潮流服飾品牌合作，於商場開設以賽車為主題的限定快閃店。Tyson Yoshi昨日一身黑色型格打扮現身，透露最近買車送給未婚妻Christy，「因為她的座駕機件有問題，我好驚失去老婆，加上最近車價下降，所以買部新車送給她」。

新車贈未婚妻Christy

提到日前與Christy拍拖飛往沖繩，出席台灣組合五堅情成員婁峻碩的婚禮。Tyson Yoshi承認趁機為自己7月舉行的海外婚禮取經，又稱婚禮預算不菲，所以要努力掙錢，「打算邀請約100名賓客出席婚禮，當中包括工作伙伴和同事」。問到婚前最想做什麼，他說希望買多一部車，以圓兒時夢想，也不擔心車位問題，因最近的新工作室有足夠車位可用。

Tyson Yoshi最近與未婚妻Christy搬入中半山新愛巢，有網民指他跟蔡卓妍（阿Sa）成為鄰居。Tyson Yoshi笑稱並非刻意，「只是巧合，住在同區附近，未有撞見過阿Sa。新居是我們的生仔屋，希望將來生兩個小朋友，最好是一仔一女。雖然老婆質疑我仍是細路，但我覺得自己已準備好做爸爸。」

記者：林蘊兒

相關字詞﹕Tyson Yoshi（程浚彥）

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