7月海外婚禮邀100賓客見證 Tyson Yoshi恨做爸爸望湊個「好」字

新車贈未婚妻Christy

提到日前與Christy拍拖飛往沖繩，出席台灣組合五堅情成員婁峻碩的婚禮。Tyson Yoshi承認趁機為自己7月舉行的海外婚禮取經，又稱婚禮預算不菲，所以要努力掙錢，「打算邀請約100名賓客出席婚禮，當中包括工作伙伴和同事」。問到婚前最想做什麼，他說希望買多一部車，以圓兒時夢想，也不擔心車位問題，因最近的新工作室有足夠車位可用。

Tyson Yoshi最近與未婚妻Christy搬入中半山新愛巢，有網民指他跟蔡卓妍（阿Sa）成為鄰居。Tyson Yoshi笑稱並非刻意，「只是巧合，住在同區附近，未有撞見過阿Sa。新居是我們的生仔屋，希望將來生兩個小朋友，最好是一仔一女。雖然老婆質疑我仍是細路，但我覺得自己已準備好做爸爸。」

記者：林蘊兒