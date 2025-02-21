行婚禮體力透支似拍3日打戲 衛詩雅信老公親寫愛的宣言

對於老闆楊受成指新郎愛的宣言似用AI編寫，她解釋道：「不是的，老公追我時，都是用這種文采打動我，初初寫英文情詩，之後發現我看不明，就改用中文寫，他中文和英文都好叻，我相信是他自己寫的。」至於老公稱並非被她的美貌和身材吸引，而是內在性格。衛詩雅笑說：「我覺得他呃人，根本是鍾意我的身材，難得有平到咁的身材。」

談善言睇好衛詩雅奪金像影后

談善言與衛詩雅分別憑《虎毒不》與《破．地獄》角逐金像影后，兩人互相看好對方得獎，十分期待頒獎禮來臨。

談善言早前奪香港電影評論學會「最佳女演員」，今次爭金像影后是否信心大增？她說：「兩者評審機制不同，電影評論學會是一班影評人的喜好，金像獎則有逾2000人投票。」

王丹妮趁假期赴澳洲探老公

王丹妮之前趁有5日假期往澳洲，跟在當地讀脊醫的老公羅孝勇慶祝情人節，她說：「都幾快樂，難得有幾日假，好想跟老公相處，他都開心，帶我周圍玩和食情人節晚餐，還送了12枝玫瑰花給我，真的嚇一跳，我嘩了一聲，因為長期遠距離戀愛，他還要努力兩年，所以好珍惜今次相處時間。」她表示今屆金像獎雖未獲提名，但沒感到不開心，希望繼續努力。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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