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娛樂

重返幕前有久別重逢感覺 李珊珊：人生最大財富是朋友

李珊珊重投社會不再退縮 感激朋友扶持陪伴

【明報專訊】1996年港姐冠軍李珊珊神隱10多年，其間關於她突然在娛樂圈消聲匿迹的傳聞不斷。2019年她公開患上驚恐症，身心飽受折磨，病發時徘徊於瀕死邊緣。她積極接受治療，近年病情漸趨穩定，並決定重投社會工作，與朋友合資開設網台製作節目。雖然她仍會有驚恐的憂慮，但學習與它共存，不再退縮，以自身經歷跟有情緒問題的同路人分享，互相扶持。她表示性格極端，當年在娛樂圈花花世界玩得太勁，有一刻感覺不能再長此下去，毅然一刀切、跟圈中人斷絕來往，如今再現幕前，有久別重逢感覺。

記者：葉靜文

攝影：劉永銳

李珊珊的網台「三坐山」去年10月正式啟動，有不同節目主題，包括她主持關於情緒病、素食的節目，又有劉明軒主持《媽咪爹哋.過嚟》，讓父母了解小朋友。關於營運網台經濟問題，她表示是集合眾人力量，不用一下子投放太多資源，逐步逐步增加，她為慳錢會落手落腳去做。

無比決心再融入社會

李珊珊神隱10多年，突然密集式工作，會否不習慣？她說：「過去幾年，我曾經有多次想嘗試行出一步再融入社會，但總有一些阻力令我縮回去。我知道一定要有無比決心及魄力先做到這件事，有阻力咪有阻力囉，你阻不到我，都會照行，我做好心理準備。由去年3月只想做一個YouTube節目，但想一想覺得一不做二不休，可以做多幾個題材，剛好有不同成員加入，先可做到現在這個規模，我一個人做不來，是眾志成城。再做幕前，有跟這個行業久別重逢的感覺，在困難重重下做到，知道來之不易，會分外珍惜，相信任何問題都有解決方法，覺得是上天開了一條路給我，更加要捉實不放。」

14年前重整生活 收埋自己

李珊珊2011年突然離開娛樂圈，跟外界隔絕。她解釋自己在娛樂圈10多年，18歲入行，那段日子花花世界熱鬧得太緊要，覺得自己有無限精力，成班朋友又好玩得，那年代傳媒狗仔隊競爭最激烈，經常被影到夜蒲，標籤她蒲得勁，「我以前對自己太狠，屬舊派演員，想符合大眾標準，給自己好大壓力，但不能滿足所有人，有一天覺得不能成世都這樣。我問自己『係咪成世都咁玩落去？』客觀條件是可以讓我繼續玩，但我不想人生就這樣過，我永遠是一個由一個極端到另一個極端的人，突然間不畀任何人搵到我，想重整生活，免得一個電話打來，有很多理由游說你出去，有時要果斷一刀切，去解決自己問題，不聽電話就不會被魔鬼引誘。強制跟圈中人斷絕交往，收埋自己這段時間，我看喜歡的電影、書，寫專欄，選擇自己喜歡的生活」。

讓同路人不會感無助

是否在娛樂圈的日子令她產生無形壓力，引發驚恐症？李珊珊不作猜測，「我只可以分享個人經歷，如何去面對這個病，專業方面交畀醫生。我覺得上天畀我得到這個經歷，雖然不是開心事，但我有少少社會責任，以自身經歷跟同路人分享，讓他們不會感到無助及孤單，我明白這個病有幾難受，這是我行返出來的主要原因。現今社會情緒病好普遍，但醫療制度未必負荷到，有時親人不小心一句說話，會讓患者有二次傷害。我現在是盡做，希望有緣人會見到我的分享，幫到少少都是好事」。

精神科找到答案如釋重負

李珊珊在收埋自己數年後，身體突然出現警號，「那時突然出現嘔、暈、呼吸不到、標冷汗的症狀，更試過休克，過程可能45分鐘就完。如果肚瀉，可能一發不可收拾，要去醫院，感覺成個人散晒，進食任何食物，甚至粥水都會肚瀉，我成個人癱軟在病牀上，護士不畀我自己去廁所，要唞幾日，身體機能回復正常才可以出院。我睇過好多專科，腸胃科、心臟科等，當時心臟跳得比較快，然後反反覆覆，但一直搵不到病因，終於睇到精神科，得到一個答案時，我如釋重負，在迷霧入面一直無方向，有答案就安樂，知道有得醫，我好慶幸遇到一個好醫生，他好細心聆聽，觀察我的情况」。她笑言曾有段時間不聽話，因要日日食藥感辛苦，會自行減藥，或看有否其他療法，最後明白要聽醫生的安排。現在她的病情漸趨穩定，用食藥分量作比較，跟高峰時減了80%。

李珊珊感激治療過程中有朋友支持、陪伴、扶持，最主要是有醫生的幫助，才可令她行到今日，「我可以講，人生中到了這刻也沒有什麼擁有，最大財富是朋友，林保怡、鄭秀文、古天樂、甘比，他們在精神或行動上都好支持我，除他們之外，還有很多朋友幫助，我有一份感恩名單，他們在不同崗位上都成就過我，我等待一個好的機會及場合，可以一次過多謝他們」。她透露患病時好驚出街，現在出街仍有點驚，「但我決定行返出來見人，就算驚都要學習跟它共存，這一年我慢慢適應，像驚恐時肚瀉，要去公司位於商場的廁所，知道會清潔得乾淨，有一份信任及安心，是另一種行動上的進步。我呼籲患者身邊的照顧人，需明白患者要慢慢適應環境，不要一下子夾硬推他們出街，要密切溝通、聆聽建立信任，照顧者都是一門學問，讓患者明白出街的意義，給予鼓勵及決心。」

感恩有98%正面評語

李珊珊再踏出社會面對大眾，有心理準備面對各種評論，就如身形的轉變，會拿昔日與蛇影性感相比較，「我決定了就去做，還好有98%正面評語，好感恩大家見我拿出勇氣出來，都叫我加油。有次直播有人留言叫我『肥珊』，我答『係呀！我係肥珊，滿足咗你啦！』我48歲，入行快30年，無可能仍去懷念昔日的身形，如果大家懷念就上網看，希望可以重新認識現在的我，一步一步繼續努力，進不進步不知，總之盡做。現在市道這麼差，時間好寶貴，今次我唔縮喇！我行返入這個江湖，條路會跟以前不同，我未必符合傳統的標準，但有這個網上頻道讓我營運，或者可以容納我，有另一班觀眾支持」。她患病期間有很多傳聞，又被狗仔隊追訪。她說傳聞很多不是真，知道有狗仔隊在她寓所外等了一年半，當時她有姨姨照顧，可以完全不出街，就算出街看醫生，因為在娛樂圈訓練到經驗，懂得行可以避開的路線。

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