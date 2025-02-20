【娛樂場】自資出新歌《散落之前》 樂隊FIESTER盼甩「魔音」之名

FIESTER備受網民熱烈「關注」，由曲風到隊友外貌都被批評，6女為體現Band友拼勁，堅持搖滾盼洗脫「魔音」之名，自資推出新歌《散落之前》繼續追夢。Alison說：「我喺製作公司返工儲錢，我哋每次都要夾一個月人工做歌，因為曲風同商業因素，應該冇唱片公司會考慮簽我哋，唯有靠自己追夢，邊做邊學 。」成員各有正職，她們有從事教育工作、社工，亦有做音樂的。

曾想過「收檔」散band

FIESTER成員靠人工支持音樂夢，由於資源不足，曾因在沒有經理人的情况下，不敢為樂隊爭取，在沒有配套下完成表演。Alison承認唱《愛情當入樽》live「炒車」深受打擊，一度考慮放棄，「當時都唔開心，質疑將重型音樂元素放落廣東歌的初衷，同埋大家工作開始穩定，有成員組織家庭，有成為新手媽媽。有諗過『收檔』唔夾band，最後作了《散落之前》，反問自己想點，原來答案係想繼續唱落去，簡單講因為鍾意，雖然答案有點老土」。問到還敢不敢現場唱《愛情當入樽》，她說：「唱，好似好自虐，成件事百感交集！」

FIESTER由中學組樂隊至今逾10年，Alison中途加入當上主音，成員就算各有各忙，仍沒放棄夾band，Alison還負傷拍新歌MV，「以前一定想多啲人聽自己嘅歌，𠵱家會話有得夾band已經好開心，學懂默默做，腳踏實地，唔好講太多，希望有日作到一首hit歌。《散落之前》MV拍攝前一晚，本身份工OT到凌晨3點，兩個鐘後就埋位拍，一唔小心扭親條腰，頂硬上拍咗24小時，好在老闆體諒，叫我慢慢休息」。