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娛樂

膺亞洲電影飛躍演員 木村光希來港領獎

【明報專訊】日本男星木村拓哉與太太工藤靜香的22歲細女木村光希獲下月16日在港舉行的「第18屆亞洲電影大獎頒獎典禮」頒發亞洲飛躍演員獎，表彰她擁有無限潛力，吸引廣泛關注，期望她能在亞洲及國際舞台上繼續展現個人魅力。光希得知獲獎後感十分榮幸，「能夠在日本以外的舞台獲得飛躍演員獎，對我來說意義重大。衷心感謝亞洲電影大獎和評審的認可，這份肯定讓我更有信心，在未來會繼續努力，創作更多精彩作品」。她下月將來港出席頒獎禮，親身上台接受榮譽。

獲父親木村拓哉鼓勵感安心

光希7歲已展露音樂才華，曾為母親工藤靜香及三浦大知創作多首歌曲；15歲登時尚雜誌封面，成為國際知名品牌形象大使，參與不同時尚活動。她近年進軍演藝界參演多部電影，在恐怖片《牛首村》分飾兩角，獲日本藍絲帶新人獎，其後主演日本與冰島合拍的《心動50年》（Touch），以跨越時間與地域的淒美愛情故事打動觀眾。

光希近期繼續衝出國際，主演英國電影《Tornado》，故事背景為18世紀的英國，講述一名日本布袋戲賣藝少女在逃離黑幫追殺中展開驚險旅程，她首次挑戰武打戲，表現令人耳目一新。《Tornado》成為格拉斯哥電影節開幕電影，2月在蘇格蘭舉行全球首映；還有主演改編自同名韓國人氣漫畫的日本電影《女神降臨》即將上映。

光希表示在拍攝過程中，父親木村拓哉經常給予支持和鼓勵，尤其在海外拍戲時，她會致電向爸爸請教，慶幸父女從事同樣的工作，能理解她身為演員的經歷和感受，讓她感到很安心和踏實。

娛樂組

相關字詞﹕木村光希（Kōki

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