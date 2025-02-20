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王大陸涉逃兵役禁出境 傳3．13入伍 富爸爸對子行為心痛失望

【明報專訊】憑電影《我的少女時代》走紅的33歲台灣演員王大陸，前日因涉嫌妨害兵役、偽造文書案件被捕。他被帶到新北地檢署接受調查，獲准以15萬新台幣（約3.6萬港元）保釋，被限制出境。據台灣傳媒報道，根據規定王大陸去年底已達緩徵最高年限33歲，因此必須服舊制一年期義務役，有指王大陸已被排定3月13日前往台中成功嶺入伍。

據知王大陸的父親是身家上億台幣的古董收藏家，一心希望兒子繼承家業，曾因王大陸要當演員而鬧得不愉快。不過王父愛子心切，最後妥協，態度軟化全力支持兒子發展演藝事業，當年王大陸與一手捧紅他的經理人柴智屏反面，雙方一度鬧上法院，最後由王爸爸拿出950萬新台幣（約230萬港元）違約金替兒子「贖身」。

林志穎20歲入伍 被讚「真漢子」

據《三立新聞》報道，王大陸與父親少有聯絡，王爸爸看到新聞才知愛子逃兵役，痛心向友人表示︰「他都自己先做了，有時候我也是看報紙才知道的。」王父對兒子的行為感到失望，亦抱怨王大陸什麼事情也不跟他說。

王大陸爆出逃避服兵役引起熱議，台灣演藝圈有許多男藝人曾面臨當兵問題，相對王大陸逃兵役，不少網民提到林志穎20歲爆紅時已入伍，還有近年演藝事業如日方中的33歲許光漢去年入伍，同被稱讚為「真漢子」。王大陸被捕消息傳出後，被網民翻出他10年前曾表示「當兵有什麼好躲的」，現在卻涉逃兵役被捕，嘲他「狂打自己臉」。

娛樂組

相關字詞﹕許光漢 王大陸 電影《我的少女時代》

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