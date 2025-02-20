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娛樂

AK稱做戲無偶包 演情侶男女通殺 「女友」蔡曉童避親熱 「小三」韋羅莎無懼「生粉」呷醋

AK生自詡演戲不帶偶包 與童童韋羅莎合作快速混熟

【明報專訊】MIRROR成員江𤒹生（AK）、韋羅莎與「小薯茄」蔡曉童合演舞台劇《SUCK樂園》將於5月假香港演藝學院公演，AK處男下海演舞台劇，事前特別上戲劇班，在導演安排下上堂學運氣，用聲講對白。對於演感情戲，他強調沒有偶像包袱，若劇情需要，跟女或男演情侶都沒問題。蔡曉童與AK劇中演情侶，笑言盡量避免有親熱戲，請「生粉」（AK粉絲暱稱）放心。韋羅莎拒透露跟AK可有親熱戲，表示做演員不能顧慮太多，不擔心對方粉絲呷醋。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

AK與韋羅莎（Rosa）、蔡曉童（童童）在《SUCK樂園》分飾多角，屆時要快速變裝。AK表示與韋羅莎及童童合作並不陌生，以前跟童童在「小薯茄」拍短片玩過遊戲，雖然沒與Rosa合作過，但有看對方演出，加上大家很健談，好快混熟。

童童稱與AK劇中演情侶，笑言原本不緊張，不過大家很關注二人可有親密和咀嘴戲，令她好驚，「我會盡量避免，粉絲們大可放心，我是好人，將AK交畀我，我會好禮貌，惜住和照顧他，AK喜歡與不喜歡什麼，大家隨便跟我講，我們會互相配合。其實我們的關係錯綜複雜，中間還多了Rosa出現」。

AK對歌舞戲最有信心

AK透露劇中的情侶關係屬IIB級，能通過電檢，自言沒「偶包」，只要劇情需要，跟女生或男生演情侶都沒問題，「我都大個仔，戲劇可以做很多超現實的事，大家毋須太認真」。Rosa拒透露與AK可有親熱戲，不擔心對方粉絲呷醋，「做演員不能顧慮太多，事前會商討劇情是否需要」。身為兩屆劇后的她，不認為演出較別人輕鬆，只是經驗比別人多少許，面對新挑戰都要努力求突破，保持學習心態，不可以故步自封。

AK首次演舞台劇，事前上戲劇班，在導演安排下上堂學運氣，用聲講對白，透露有場歌舞環節，累積MIRROR演唱會經驗，對他來說這一部分是全劇最容易應付。童童擔心自己體力不足應付多場演出，已開始跑步鍛煉，「我一向好憎運動，現在視運動為工作，身體太虛弱怕撐不住10幾場演出，其中有5場更夜場再接翌日下午場」。

童童自信可忍笑

同劇搞笑擔當白只、王菀之與楊偉倫（阿卵）講明會主動出擊，爆肚引AK、童童和韋羅莎發笑。AK是否可以忍笑？他說：「我會隨遇而安，不想太多。」到時會否反攻？AK說：「我會在排練時多留意他們的一舉一動，有能力就反攻，射番個波畀佢哋，首先要睇我是否承受到攻擊先，消化到，會想辦法還擊他們。」是否有喜劇細胞？他謂：「之前拍過幾輯MIRROR綜藝節目，成班男仔互相攻擊、傷害是我們的笑點，我本身不算太搞笑，需要朋友在身邊推波助瀾才有幽默感。」

童童自信可以忍笑，回想「小薯茄」周年舞台劇演出蝦碌事件，「我反串爸爸，男演員扮女仔打交飛腳時會不慎露底，我縮在梳化後忍笑，好彩有鬚遮住個嘴，大家才不察覺」。

Rosa愛整蠱對手

Rosa自認笑點低，屆時負責笑，以往跟「卵只」（阿卵、白只）合作都發生過失控場面，忍不住笑，「我『焗蟹』（忍笑）講不到說話，被觀眾發現，對手當然是白只啦！亦都有試過搞鬼，有場戲觀眾只見到我左邊面，我在右邊面用眉筆寫個『Hi』字，白只望住我講對白，撐大雙眼忍笑。又試過在道具上留下一些記號，令白只拿起道具時感到驚訝，不過他功力深厚，忍得住，反而我忍不住笑」。她期待今次再遇白只，看能擦出什麼火花，相信面對另一拍檔阿卵也會笑不停，因為阿卵本身的肢體語言已很搞笑。

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相關字詞﹕韋羅莎（Rosa） SUCK樂園 「小薯茄」蔡曉童 江𤒹生（AK）

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