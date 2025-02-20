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舞劇《風雲》賀漫畫35周年 「聶風」鄭伊健「文丑丑」鄭丹瑞驚喜亮相

【明報專訊】香港經典漫畫《風雲》35周年，香港舞蹈團三度重演舞劇《風雲》，上周五（14日）開始假西九文化區戲曲中心大劇院演出5場。首場設為「港漫武俠舞劇《風雲》慈善場」，參演1998年電影《風雲：雄霸天下》的「聶風」鄭伊健和「文丑丑」鄭丹瑞驚喜現身舞台，長髮披肩造型的鄭伊健獻唱《一對對》，鄭丹瑞任舞劇說書人，甫開場讀白，並用手指在自己眉心畫上一道白色妝容，配以「文丑丑」招牌笑聲，帶觀眾進入《風雲》世界。電影配樂、主題曲《風雲》和插曲《一對對》作曲人陳光榮，漫畫《風雲》靈魂人物馬榮成亦有出席。

謝幕時鄭伊健和鄭丹瑞與一眾舞者出場謝幕，全場報以熱烈掌聲和歡呼。鄭丹瑞表示願意來參與，因為識於微時的馬榮成叫到，另一原因是香港舞蹈團是香港的驕傲，「能夠有機會踏上這個舞台同香港舞蹈團一齊表演，雖然沒有跳過一步，已覺得好爽」。鄭伊健認同說︰「好榮幸可以同香港舞蹈團一齊合作，仲有馬榮成，由《風雲》電影，到今次我都有份參與。」兩人騷後受訪，鄭丹瑞對鄭伊健說︰「我哋為《風雲》舞劇而來，你做番老本行唱歌。《風雲》35年的經典，用我的聲音去講畀大家聽，我覺得好值得做。我曾經同好多團體合作，就是未同過香港舞蹈團合作。」鄭伊健說：「我都未合作過，8年前看過他們的《風雲》舞劇。」鄭丹瑞表示香港舞蹈團crossover港漫，好值得他們參與，「好多謝他們邀請，希望下一次邀請我跳舞啦！」

娛樂組

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