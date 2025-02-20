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娛樂

林保怡認常掟走對手劇本 後輩陳山聰讚用心良苦

林保怡認曾掟走山聰劇本 籲勿死記對白 勸陳自瑤放鬆演出

【明報專訊】陳山聰日前受訪重提當年與林保怡合演無綫劇《隨時候命》時，對方突然掟走他的劇本，令他不知所措，後來才知前輩是一片苦心，讓他不用死記對白，多謝對方幫助。昨晚兩人在「77工作室春茗暨慶功宴」碰頭，林保怡直認真有其事，自爆不止陳山聰一個，早前跟他合作拍新劇《刑偵12》的陳自瑤、張振朗和傅嘉莉，亦有同樣遭遇，形容此舉是反面教材。林保怡解釋：「同我演對手戲，不想他們只死記劇本對白，要融會貫通，好自然演出代入角色。當然是跟演員熟落了才會如此，他們也知我出於好意。陳山聰其實演得好好，不需要看劇本，張振朗後來也可以放開劇本，至於是否因此令他奪視帝，就要問他。」林保怡大爆陳自瑤被他掟走劇本後試過偷偷拾回，他勸對方放鬆演就可以，又會識做經常在片場萬歲，希望一班演員明白合作是為做好件事。

擬送驚喜撐李珊珊復出

林保怡笑稱好友李珊珊當年也一樣被他掟走劇本。李珊珊最近在網上頻道主持節目，他稱二人有密切聯繫，會暗地裏互相支持，「知她今（昨）晚做直播，會找她送驚喜，大家是義氣仔女，做朋友一切心照」。

對於台灣演員王大陸涉偽造文書以逃避服兵役，林保怡表示對事情不太清楚，他們早前合作拍戲很愉快，農曆新年見面後未有聯絡，「拍戲也有叫王大陸放低劇本，大家夾戲好易就有交流。希望他的事件盡快解決，大步檻過，不擔心事件影響新片上畫」。

陳山聰承認因當年是新人，演出經驗淺，非常擔心記英文對白，不及林保怡淡定，多年後明白前輩用意，現在拍劇會勸新人不必死記，「我教新人先好好消化，然後將自己感覺自然地呈現出來。感激林保怡和歐陽震華，他們很樂意提攜後輩，今日才能做出好成績，我都希望新一代演員好好向他們學習」。

記者：林蘊兒、柯美

攝影：劉永銳、鍾偉茵

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