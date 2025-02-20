《新聞2》劇本未齊 佘詩曼逐集睇似追數 拒楊茜堯伙老公演敵對 鍾澍佳嘲似耍花槍

記者：林蘊兒、柯美

攝影：劉永銳、鍾偉茵

無綫總經理（節目內容營運）曾志偉、無綫助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲、鍾澍佳，《新聞女王》、《反黑英雄》 、《黑色月光》、《下流上車族》 、《法證先鋒VI：倖存者的救贖》、《刑偵12》、《巨塔之后》、《夫妻的博弈》、《正義女神》和《模仿人生》等藝人出席春茗，場面熱鬧。

兩大視后佘詩曼（阿佘）與楊茜堯難得聚頭開心合照，阿佘開心《新聞女王》再次慶功，覺得時間過得很快，正在看3月開拍的《新聞女王2》劇本，不過還未有完整版本，「逐集逐集追，似追數一樣，看了部分已覺得很有追看性」。她每次拍劇事前會做功課，將對白默寫一次，之前拍完《正義女神》去修甲時，對方問她為何手指起繭，可能因默寫太多所致，「有很多對白和專業名詞不能錯，初時拍攝有NG，做順了便沒有，事前花很多時間背默，勤力過以前讀書」。阿佘透露《新聞2》有新血黃宗澤加盟，二人相識多年未曾合作，未知有沒有感情線。說到台灣演員王大陸涉偽造文書以逃避服兵役被捕，她說：「唔知，我諗係誤會，佢會處理，希望佢乖仔。」

楊茜堯表示有3個劇本斟洽中，其中一個是鍾澍佳作品，「未落實，主要視乎劇本角色和遷就照顧子女時間，不介意夫妻檔同劇合作，但很抗拒演夫妻，同老公在鏡頭前談情感覺會很生疏，演敵人反差較大」。鍾澍佳笑說：「吓！咁咪即係耍花槍，唔好啦。」

曾志偉笑鍾澍佳請不起他

鍾澍佳與曾志偉預告未來繼續緊密合作，前者透露預計今年開拍4至6部新劇。曾志偉被問出席春茗藝人陣容勁過台慶，他笑稱不介意電視城因此出現真空情况，透露香港與內地的合拍劇收視成績好，「未來有更多合作機會，加上內地放寬合拍劇香港演員限額，限制減少，可讓更多藝員到內地拍劇，令港產劇更受歡迎」。鍾澍佳解釋現時內地所有電視台都可在黃金時段播映香港劇和合拍劇，相信對觀眾是好事。

曾志偉承認現在很少在電視城內拍廠景，因現今觀眾較喜歡看實景，「好似新劇《巨塔之后》飛到布拉格拍外景，靚人靚景配搭會看得開心」。曾志偉否認是他邀請鍾鎮濤拍《巨塔之后》，稱是鍾澍佳認為鍾鎮濤適合演院長一角。至於他有否戲癮？曾志偉笑說：「請我唔起，他們太cheap！」鍾澍佳表示預計3月中開拍《新聞女王2》，希望趕及今年台慶檔期播出，電影版開拍日子未定。

王敏奕自詡遲早奪最佳女配角

《新聞女王》為高海寧帶來多個獎項，她帶了《萬千星輝獎頒獎典禮2023》最佳女配角獎座出席。王敏奕稱高海寧攞獎攞到手軟，問她是否恨攞獎？王敏奕笑說：「遲早輪到我，有心就會來。」二人下月拍《新聞女王2》，收到少少劇本，感覺故事更精彩，好期待，有好多新血加入。高海寧透露其角色入政府工作後，為個人權力野心爬到任特首辦發言人。提到主演的賀歲片《麻雀女王追男仔》票房收300多萬未如理想，高海寧未感失望，沒有票房壓力，而且還未落畫，又未計海外票房，據知馬來西亞成績不俗。

陳展鵬跟鍾鎮濤無對手戲感可惜

鍾鎮濤與陳展鵬首次碰頭拍劇參演《巨塔之后》，分別飾演醫院院長和銀行家，二人未有對手戲，陳展鵬感超級可惜。鍾鎮濤笑說：「有機會嘅，最重要你唔好退休。」他稱接拍該劇因喜歡鍾澍佳的作品，今次各方面都配合到，還可以到布拉格外景，大讚風景很美，寓工作於旅行，順道到英國探望今年5月畢業的女兒鍾懿，「佢之前在內地演出真人騷已算出道，會否做歌手由女兒決定」。陳展鵬未演過銀行家，自嘲數口不精，「財政交太太（單文柔）打理，未試過被人呃錢」。鍾鎮濤聞言笑說：「呢樣嘢我有經驗，所以拍了防騙廣告。」

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