【開箱】《童話睇硬了》 崔始源拋低偶包表現有驚喜

朴智賢演純情作家

《童話睇硬了》講述夢想成為童話作家的丹妃（朴智賢飾），打算一邊當公務員，一邊抽空寫作，但她任職的青少年部門，主要工作是審查網絡上「18禁」影片及文章。本性純良的丹妃，日間閱覽「無格鹹片」，晚上創作童話故事，難免擔心自己純真受到污染。都說禍不單行，丹妃意外撞毁色情網站社長黃老闆（成東日飾）的古董車，對方索償1億韓圜（約54萬港元），她無力還款，只好與對方簽約，創作20篇鹹濕小說來抵債。丹妮在兩位閨密協助下，寫出生動有趣的故事，為她打開作家大門。另一方面，公務員同事正錫（崔始源飾）也成為丹妃小說的忠實讀者。

本片由《智命談判》李鍾錫執導，他曾參與韓國大鐘獎得獎電影《半世紀的諾言》及《喜馬拉雅：絕地救援》等製作，2018年首次執導《智》片大獲好評，今次一改戲路，拍攝三級喜劇，電影片長109分鐘，充斥大量「有味」笑話，例如青少年部門員工因收看大量色情片段，導致心理出現問題，正錫出現不舉情况；丹妃透過閨密彩英（黃世溫飾）和柾慧（薛宇仁飾）獲得創作靈感，包括彩英入讀大學期間，乘搭升降機被兩名大隻男同學「夾實」的艷遇，柾慧分享男友當兵時，跟男友同袍發生一夜情等。

宣揚創作無分貴賤

電影主線是夢想成為童話作家的丹妃，結果憑色情小說成名，可謂相當諷刺。戲中角色大談「性經」，為電影增添趣味之餘，不忘加插愛情、夢想及家庭等元素，相當豐富。後半部分講述丹妃的成長故事，她為繼承亡父遺願，決心成為童話作家，但她誤把色情小說寄往童話創作比賽，慘遭主辦單位列入黑名單。身為公務員的她兼職寫小說一事被揭發，惹起外界爭議而停職，人生跌入谷底，只好返回家鄉，才知亡父其實沒有寫作才華，全因她說過「爸爸創作童話很有型」才堅持創作，丹妃更發現父親亦曾撰寫色情小說，藉此帶出創作無分貴賤的道理。

電影包含正面信息，卻因加插親情及愛情等枝節，削弱喜劇成分。尾段加插人氣色情作家「鹹古魔王」（朴健一飾）偷拍女生一夜情的短片，從而獲得創作靈感。丹妃為了打敗對方，創作出糅合童話和色情的故事，成為全片高潮，鋪排略嫌粗疏。導演再以話劇方式，展示丹妃筆下三級版《白雪公主》情節，感覺亦頗突兀。

崔始源有「生理反應」

作為一部三級喜劇，《童話睇硬了》好笑與否，可謂因人而異。朴智賢首次拍喜劇，形象跟前作《破．鏡．慾》相反，雖然演技不俗，扮演童話作家卻感牽強，令人覺得她在裝純情。相反，崔始源拋下偶像包袱，表現充滿驚喜，尤其是他讀完丹妃的色情小說後出現生理反應一幕，相當搞笑。

上映日期：2月20日