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娛樂

《築得到的幸福》Netflix收視冠軍

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布2月10至16日的一周收視，由於上周正值情人節，愛情電影大行其道，《衰鬼媽咪》麥克禾達斯（Mark Waters）執導、《醜聞》史葛霍利（Scott Foley）與《他來自美國》維奧蘭特柏絲杜（Violante Placido）合演《築得到的幸福》，上架4日錄得1980萬觀看次數，不單在英語電影收視榜登頂，亦是上星期Netflix整體最多人收看的節目。《築》片講述單親爸爸Eric（史葛霍利飾）喪妻後，跟女兒Olivia關係逐漸疏離。某日收到愛女通知，她以一歐元（約8.1港元）購入意大利小鎮一座古老大宅，Eric擔心她受騙，趕赴當地制止交易，結果這場旅程改變他對生活和愛情睇法。

非英語電影方面，法國溫情喜劇《蜜月假期媽媽聲》、來自波蘭的《婚前救急》，以及印度喜劇《走佬新婚夜》同屬新上榜，觀看次數分別錄得1140萬、440萬和410萬，順序躋身三甲。宋仲基主演上周冠軍韓片《愁城波哥大》跌至第4位。

至於英語節目則與愛情題材無關，軍事紀錄片《黑鷹折翼：摩加迪沙之戰全紀錄》以790萬觀看次數登頂；非英語節目方面，瑞典懸疑劇《奧勒謀殺案》（1070萬）蟬聯冠軍。

相關字詞﹕宋仲基 愁城波哥大 奧勒謀殺案 黑鷹折翼：摩加迪沙之戰全紀錄 蜜月假期媽媽聲 情人節 築得到的幸福

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