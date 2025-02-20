《築得到的幸福》Netflix收視冠軍

非英語電影方面，法國溫情喜劇《蜜月假期媽媽聲》、來自波蘭的《婚前救急》，以及印度喜劇《走佬新婚夜》同屬新上榜，觀看次數分別錄得1140萬、440萬和410萬，順序躋身三甲。宋仲基主演上周冠軍韓片《愁城波哥大》跌至第4位。

至於英語節目則與愛情題材無關，軍事紀錄片《黑鷹折翼：摩加迪沙之戰全紀錄》以790萬觀看次數登頂；非英語節目方面，瑞典懸疑劇《奧勒謀殺案》（1070萬）蟬聯冠軍。