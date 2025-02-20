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娛樂

佳皮亞斯自稱《幕後嫌疑犯》拍檔性侵目標 奇雲史柏斯還擊：你不是受害者

【明報專訊】兩奪奧斯卡的《美麗有罪》金像影帝奇雲史柏斯（Kevin Spacey），2017年捲入性侵多名男子風波，雖然經過審訊後脫罪，但事業已再無起色。曾跟奇雲合演《幕後嫌疑犯》的佳皮亞斯（Guy Pearce），最近為宣傳新片《粗獷派建築師》（The Brutalist）接受網媒訪問，重提舊拍檔的性醜聞，自稱是對方的「目標」，奇雲聞言大怒，昨日透過社交媒體拍片還擊，質疑對方動機並高呼：「長大吧，你不是受害者。」

畢迪高比（Brady Corbet）去年以《粗獷派建築師》贏得威尼斯影展最佳導演，金像影帝艾恩布迪（Adrien Brody）亦憑此片橫掃美國金球獎、英國「奧斯卡」BAFTA、法國凱撒獎等最佳男主角，被視為下月再奪金像獎的大熱門；同片拍檔佳皮亞斯也不遑多讓，獲提名最佳男配角，最近頻頻受訪，爭取曝光機會，期望一舉奪金。

重複2018年說法

現年57歲的佳皮亞斯日前接受網媒訪問，重提1997年跟奇雲史柏斯合演《幕後嫌疑犯》的不快經驗，「某程度上，我可能是受害者，當然不是那種被人性侵的受害者，但我選擇忘記，『沒什麼大不了，沒事的』，這種想法一直維持了5個月」；他又承認拍戲期間，對奇雲感到恐懼，「當時的我還年輕（29歲），容易受到攻擊，毫無疑問他曾視我為目標」。

事實上，佳皮亞斯早在2018年接受清談節目訪問時，亦曾提出類似說法，當時他盛讚奇雲是個不可多得的演員，然後話鋒一轉，聲稱奇雲愛毛手毛腳，「很感恩，當時我已經29歲，並非14歲」，暗示奇雲專向少年埋手，讓他避過一劫。

佳皮亞斯訪問內容曝光後，明顯觸怒奇雲，昨日透過社交媒體拍片反駁對方，他說：「我們很久以前曾經合作過，如果我做了一些令你不高興的事情，可以私下聯絡我，然後一起討論，但你選擇向傳媒發表，然後由他們找我回應。你想知道我的答覆嗎？『長大吧』。」

奇雲駁斥言行不一

為了證明自己清白，奇雲反問對方：「我們完成《幕後嫌疑犯》一年之後，我在喬治亞州拍攝《迷離後花園》，你專程飛來探班，關於這件事情，你有跟記者提及嗎？抑或此事並不符合你自認受害者的形象？」在長約1分42秒的回應片段尾聲，奇雲作出總結：「事件經過28年後，當我經歷地獄般的折磨，你現在才現身執行任務，挺身而出制止我這個壞蛋嗎？如果你想聊天，我隨時歡迎，甚至透過社交媒體公開對談也可以，我並沒有什麼事情需要隱瞞。至於阿佳，你需要長大，你不是受害者。」

相關字詞﹕幕後嫌疑犯 性侵 粗獷派建築師 奇雲史柏斯 佳皮亞斯

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