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娛樂

【開箱】《斷崖谷》 型男索女談談情打怪獸

【明報專訊】超級英雄片《奇異博士》史葛迪歷克遜（Scott Derrickson）執導，《壯志凌雲：獨行俠》邁爾斯泰勒（​Miles Teller）與《后翼棄兵》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）合演新片《斷崖谷》（The Gorge），本月14日在影視串流平台Apple TV+上架。表面上它是一齣科幻動作片，講述男女主角合力阻止神秘生物逃離峽谷的驚險過程，骨子裏卻是愛情電影，因此選在情人節首播，可謂合情合理。

狙擊手充當守護者

《斷崖谷》故事講述兩名來自美國和俄羅斯的頂尖狙擊手Levi（邁爾斯泰勒飾）和Drasa（安雅泰萊采兒飾），各自奉命鎮守一座峽谷的東西兩翼，卻不知內裏隱藏什麼秘密，直至謎底揭開，他倆必須攜手合作，阻止神秘生物從「地獄之門」逃脫，為禍人間。美國影評網站「爛番茄」給予64%分數，觀眾好感度則有77%，成績算是中上。

電影長約127分鐘，開場首20分鐘已經交代故事背景和人物設定，Levi來自美軍的海軍陸戰隊，4年前因心理問題退役，如今再被徵召，但他無權過問任務內容，亦不知埋伏地點，只知空軍運輸機在邊境上空讓他降落，然後徒步38公里抵達目的地，接替英軍駐守西塔觀測站；來自立陶宛的神槍手Drasa同樣收到俄方命令，進駐東塔執行為期一年的秘密任務。她跟Levi被峽谷分隔，上頭指示嚴禁交流，加上峽谷之間埋有地雷，因此過去多年，兩地人員一直相安無事。

人類比怪物更可怕

《斷崖谷》前半部分以鋪排劇情為主，一邊交代怪物來源：傳聞1940年代曾有2400名騎兵奉命進入峽谷，對付一種名為「空心人」的神秘生物，結果無一生還。自此以後，各國政府遵守保密協議，每年輪流派員駐守峽谷，防止怪物和秘密外泄，然而背後隱藏一個更大的政治陰謀；另一邊提到主角獨守觀測站的枯燥生活，寂寞難耐的Drasa嘗試接觸Levi，兩人透過望遠鏡「交談」，互生好感之餘，直至Drasa為患癌父親離世而感悲痛，渴望得到慰藉的她隔空請求Levi相伴，男方終於按捺不住，游繩攀越峽谷，一夜風流過後，當Levi準備離開，空心人大舉逃脫並觸動峽谷下的地雷，他的繩索遭炸斷而直墮谷底，Drasa奮不顧身營救，展開人魔大戰。

電影下半部風格逆轉，變成《異形》加《生化危機》混合體，原來峽谷下設有實驗室，二戰期間專門研究和製造超級士兵，後因發生8.1級地震，生化武器外泄，研究人員與區內物種悉數受到污染，變成不受控制的空心人，Levi和Drasa知道真相後，決定把實驗室和空心人消滅，藉以帶出一個老生常談的主題：人類比怪物更可怕。

薛歌妮韋花演反派

《異形》薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）飾演神秘組織「暗湖」主腦，負責招攬Levi駐守觀測站，防止空心人逃出峽谷。事實卻是她為免實驗室秘密外泄，所有駐守人員合約期滿，最終都難逃一死。薛歌妮近年扮演不少心狠手辣的反派角色，《斷崖谷》亦不例外，表現及格有餘，只是驚喜欠奉。

邁爾斯泰勒與安雅泰萊采兒的談情戲比打怪物更好看，畢竟俊男美女外型相襯，加上導演悉心鋪排，二人由遙距談情到攜手抗敵，感覺就似《史密夫決戰史密妻》主角一樣合拍，唯一要批評的是原本擁有一頭金髮的安雅，為了配合角色造型，疑似把頭髮剪短染黑，藉以營造強悍的女狙擊手形象，然而細看總覺不太自然，髮型又厚又重，像是戴上假髮，難免令人出戲。另外，其中一幕講述二人隔空下棋，明顯向安雅主演《后翼棄兵》致敬，令人會心微笑。

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