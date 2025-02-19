《奧德賽》造型首曝光 麥迪文演奧德修斯現霸氣

【明報專訊】《奧本海默》金像導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）自編自導新片、改編自古希臘詩人荷馬的同名經典《奧德賽》（Odyssey），請來《奧》片拍檔麥迪文（Matt Damon）、《蝙蝠俠》羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、《蜘蛛俠》情侶檔湯賀蘭（Tom Holland）和辛蒂雅（Zendaya）、金像影后查莉絲花朗（Charlize Theron）、《蝙蝠俠：夜神起義》安妮夏菲維（Anne Hathaway）及《黑豹》雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）等超強陣容演出，難怪未映先轟動。故事講述伊塔卡王奧德修斯（Odysseus）參與特洛伊戰爭，一戰成名後回鄉，但路途多舛，途中遇上食人巨人、海中女妖等怪物，漂泊10年才回到家鄉，跟妻子潘妮洛普團聚。