明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《奧德賽》造型首曝光 麥迪文演奧德修斯現霸氣

【明報專訊】《奧本海默》金像導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）自編自導新片、改編自古希臘詩人荷馬的同名經典《奧德賽》（Odyssey），請來《奧》片拍檔麥迪文（Matt Damon）、《蝙蝠俠》羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、《蜘蛛俠》情侶檔湯賀蘭（Tom Holland）和辛蒂雅（Zendaya）、金像影后查莉絲花朗（Charlize Theron）、《蝙蝠俠：夜神起義》安妮夏菲維（Anne Hathaway）及《黑豹》雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）等超強陣容演出，難怪未映先轟動。故事講述伊塔卡王奧德修斯（Odysseus）參與特洛伊戰爭，一戰成名後回鄉，但路途多舛，途中遇上食人巨人、海中女妖等怪物，漂泊10年才回到家鄉，跟妻子潘妮洛普團聚。

基斯杜化路蘭拍戲一向做足保密工夫，《奧德賽》亦不例外，新片開鏡前夕，昨日終於宣布麥迪文飾演主角奧德修斯，同時公開首張劇照，只見他戴上頭盔身穿戰甲，滿臉鬍子充滿霸氣，估計是他參與特洛伊戰爭的造型。新片定於明年7月17日開畫，將採用全新IMAX電影技術拍攝，加上星光熠熠，令人期待。

相關字詞﹕奧德修斯（Odysseus） 奧德賽 麥迪文 基斯杜化路蘭

上 / 下一篇新聞