劉亞仁上訴得直 服刑5個月後獲釋 新片《勝負》下月解禁 海報獨剩李秉憲

文：蘇珮欣

劉亞仁被指在2020年9月至2022年3月期間，以進行美容手術為由，先後在首爾某整容醫院注射181次麻醉藥異丙酚（Propofol），另被控吸食大麻、可卡因等多種毒品，並涉嫌以他人名義購入大量安眠藥，又指使他人銷毀證據、教唆他人吸毒等罪名。去年9月劉亞仁被判罪成，判處1年有期徒刑，當庭還押及繳交200萬韓圜（約1萬港元）罰款，另加80小時強制戒毒輔導，以及追收154萬韓圜（約8300港元）罰款。

裁判官指量刑重

控辯雙方其後提出上訴，分別認為量刑過輕及過重，案件昨在首爾高等法院宣判，裁判官指劉亞仁表現出反省的態度，考慮到初犯者判刑略重，故獲減刑；裁判官又指被告長時間受到心理障礙及憂鬱症折磨，無法正常入睡而犯案，如今看來他已克服部分心理障礙，以及對藥物的依賴，決心不再犯法，故改判一年有期徒刑，且緩刑兩年執行，並接受40小時強制戒毒輔導。劉亞仁服刑5個月後，昨獲當庭釋放。韓媒指劉亞仁以短髮造型出庭，聞判後即向裁判官鞠躬致謝。

巧合的是，劉亞仁與李秉憲合演韓片《勝負》，前日宣布下月26日公映。此片由《王牌保安官》金亨柱執導，改編自真人真事，講述亦師亦友的韓國圍棋選手曹薰鉉和李昌鎬正面較量，師徒必須分出勝負的故事。李秉憲飾演曹薰鉉，劉亞仁扮演李昌鎬，電影公司表示在宣傳上盡量避免提及後者。從前日公開的海報可見，雖然保留劉亞仁的名字，卻只有李秉憲亮相。

Netflix拒播《勝負》

《勝負》原定透過影視串流平台Netflix在2023年全球同步上架，但因劉亞仁涉毒被捕，推出日期被無限期擱置，最後更放棄播映權，只好重返戲院放映。隨着劉亞仁獲釋，他會否參與新片宣傳，備受外界關注。有韓媒引述電影公司表示，暫時未有安排劉亞仁出席宣傳活動。至於劉亞仁主演另一部電影《High Five》，講述5個獲得超能力的人相遇故事，早於2021年11月拍攝完畢，至今仍然上映無期。