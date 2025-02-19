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娛樂

【娛樂場】證《大力情人》非柴娃娃節目 李綺雯搏盡受傷

【明報專訊】ViuTV節目《大力情人》向4組體能巔峰的運動健將夫婦及情侶發戰書，分別是健身教練梁愷傑（Ocean）與李綺雯（𡃁妹）、武打演員龐景峰與前港姐劉溫馨、前籃球運動員陳張敏與方泳琳，以及職業泰拳運動員吳景聰與健美運動員陸雪恩，參與連串挑戰極限的體能競賽，考驗伴侶之間的信任與默契，爭奪獎金。

4對情侶節目中除展示力的表現，亦有輕鬆一面，如快問快答遊戲，一班男生的表現令女生逐漸失去耐性，場面既搞笑又尷尬。𡃁妹跟Ocean的答案南轅北轍，主持忍不住取笑二人：「不如就地分手啦？」劉溫馨跟龐景峰的笑料也層出不窮，二人挑戰空中雙人瑜伽，劉溫馨倒吊時不慎撞中龐景峰的私處，當場尷尬驚呼：「唉呀！卡住咗！」引得全場爆笑。

網民鬧爆不顧參加者危險

首周其中一個挑戰是「公主抱PK賽」，男士需公主抱另一半，從天橋入口鬥快跑到對面終點，之後男女互換，女士揹男友走到終點，賽道縮短至原本的一半，並提供拐杖支撐。𡃁妹孭起100公斤的Ocean，受傷致「肌肉筋膜撕裂」，要入院兼一度停賽。節目播出𡃁妹揹Ocean在天橋掙扎一幕，不少網民鬧爆安排太癲，不顧參加者危險，引起熱議。

Ocean希望網民不要怪罪製作組，留言：「我覺得呢一個節目除咗係一個比賽之外，其實最緊要係透過遊戲睇得到我哋4對情侶不同嘅相處之道。不論點樣嘅相處都離不開最重要嘅一環，就係尊重！我尊重遊戲更加尊重我身邊嗰一位，佢係一個好倔強嘅女人，亦都係一個好強嘅人！佢想做嘅嘢冇人可以阻得到佢，當日知到呢個項目嘅時候，我有講過不如放棄，因為真係好容易整親，但係佢講咗句『我唔會放棄！因為我要做畀人睇，唔係剩係得男人可以揹女人，女人都可以。點解所有女人喺節目前都要做弱者？我就係要證明畀人睇女人都可以好強！』作為身邊人，我當然要撐佢！」

了解自己不足 強化再接再厲

《大力情人》去年10月拍攝，《明報》向𡃁妹詢問康復情况，她說：「仲未好番晒，𠵱家開始做番訓練，未回復到之前嘅運動水平。」她強調可以孭起Ocean，透露拍節目前特別加操，「其實呢個項目我最後都係爭好少一段路就可以完成，人總要拼一次！我覺得有啲可惜，因為受傷未能夠參與當中多個項目，例如pole dance，我真係好想同Ocean跳」。

𡃁妹表示大家睇外國的體能節目，不想香港同類型的節目給人柴娃娃感覺，「希望大家可以感受到我哋每一個人嘅堅持，人生就係喺無數次嘅死撐之中捱過，受傷唔代表結束，係令自己了解不足，強化自己再接再厲」。

《大力情人》 ViuTV（99台）

逢周一至五 晚10時30分

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