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娛樂

讚鍾雪瑩演技夠破格 張家輝想合作演情侶

【明報專訊】張家輝昨日為支持後輩鍾雪瑩，特別抽空出席對方主演的電影《看我今天怎麼說》首映禮。張家輝表示早前到意大利出席影展期間巧遇主演《填詞L》的鍾雪瑩及導演黃綺琳，便趁機邀請她們出席稍後上映的新戲《贖夢》首映，怎料《看我今天怎麼說》更早上映，沒理由不先撐鍾雪瑩，故特意來支持，更稱鍾雪瑩有機心，電影上映不通知他，要他主動來支持，還知對方是唱歌出身，「現在發展好啲，她是被歌手耽誤的演員，我就剛剛相反，唱歌幾好的」。問到可會在音樂上合作？他笑說：「有機會再傾吓，可以寫新版《相思風雨中》合唱。」他大讚鍾雪瑩有個性，演技並非「循規蹈矩」很破格，喜歡及欣賞對方。可有合作演戲機會？他說：「合作都是演情侶啫！呢啲隨緣，有合作機會當然好。」鍾雪瑩表示也想跟張家輝演情侶，最好是拍古裝。

撐劉青雲「有能者居之」

談到今屆金像獎日前公布提名名單，對影帝、影后可有心水？張家輝說：「我的心水是邊個攞獎都好，大家都值得鼓勵。（會否睇好鍾雪瑩得獎？）我唔可以公開講呢啲說話，個個攞獎我都高興。」會否睇好老友劉青雲奪影帝？他說：「聽講他是大熱，有能者居之，如果他真的演得好就會得獎！不可以話攞過就唔畀佢。」

游學修獲提名爭影帝感光榮

鍾雪瑩與游學修分別角逐金像影后及影帝，可有信心獲獎？鍾雪瑩表示有信心不會餓暈，因為會準備大量零食出席頒獎禮。游學修稱有信心得第二名，形容候選男主角名單是「五代同堂」，能獲提名已感到光榮。提到女友Jessica（陳苡臻）被指與音樂人Billy Choi（蔡承恩）拖手外遊？游學修表示與女友關係OK，一早知道兩人到外地拍MV。

記者：林祖傑

相關字詞﹕鍾雪瑩 張家輝 看我今天怎麼說

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