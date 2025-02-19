王大陸涉偽造文書逃兵役被捕

被列入今年3月徵集對象

據稱王大陸昨早應門後表現驚訝，警方向他說明案由後執行搜索，整個過程約一個多小時。台媒報道，台北市兵役局表示，王大陸去年底已經達緩徵最高年限33歲，日前已收到內政部發來的公文，將王大陸列入今年3月徵集對象，預計近日就會發出兵單給他，下達徵集令。

王大陸2015年被爆低調入讀稻江管理學院，連續讀兩年「大一」，同學表示從沒看過王大陸上堂，被外界質疑他讀大學只是逃兵役。經理人事後解釋，是因為不想影響到其他同學，才沒對外說明，絕非刻意隱瞞。當時王大陸也曾回應：「我那麼年輕有什麼好躲的？時間到了就會去當兵啊！」如今卻涉逃兵役被捕，引發外界議論。

林保怡盼盡快釐清事情

王大陸2015年憑電影《我的少女時代》爆紅，先後拍了《一吻定情》、《打噴嚏》、《孤注一擲》及《來自汪星的你》等，近年多在內地工作，早前他來港拍攝電影《無法饒恕》，跟林保怡合作，並一起迎元旦。林保怡從傳媒獲知王大陸涉嫌偽造文書以逃避服兵役時，稱希望對方盡快釐清事情，要做的一定要去做。

韓網民：許光漢都去服役了

王大陸涉逃兵役在內地與韓國也引起關注，因《我的少女時代》在韓國上映令他人氣大升，韓國聚集了不少粉絲。昨日他因逃兵役一事登上多家韓國新聞媒體，當地網民留言「時間這麼短，為什麼會發生這種事」、「許光漢都去服役了」。

娛樂組