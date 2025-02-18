【開箱】《坂本日常》Netflix大熱 主角光環太強勁

傳奇殺手變肥佬

日本漫畫雜誌《週刊少年Jump》自2020年開始連載《坂本日常》，它是「90後」漫畫家鈴木祐斗首部長篇作品，目前已發行20集單行本，日本累計銷量超過550萬冊。故事講述殺手界的傳奇人物坂本太郎，年輕出道已所向披靡，更是日本殺手聯盟（簡稱殺聯）特務部隊「ORDER」成員之一，直至某日在便利店邂逅女職員坂本葵，愛火融化殺意，他決定金盆洗手，開設坂本商店，婚後育有一女坂本花，一家三口過着短暫而幸福的家庭生活，遠離戰場的他亦因貪吃導致身形暴脹，但絕不影響殺手的判斷力和戰鬥力。

高手臣服成店員

《坂本日常》動畫節奏明快，首集簡單交代故事背景後，隨即進入正題，坂本退隱江湖後5年，一直仰慕他的殺手後輩朝倉新登門拜訪，遊說他重操舊業但不遂，按照殺聯規定，唯有把他了斷，可是雙方實力懸殊，朝倉只好放棄，改為加入坂本商店，成為首位店員。截稿前為止，動畫播到第6集，除了朝倉之外，曾獲坂本相救的中國黑幫千金陸小糖亦已加盟商店，合力對付接踵而來的各地殺手，包括逆轉會的波以爾等。至於第6集出場的清貧狙擊手真霜平助，為了10億日圓（約5000萬港元）巨額賞金而對付坂本，結果當然慘敗收場，根據漫畫原著，真霜也會成為商店的外賣員，且看動畫如何安排。

故事另一主線是神秘組織「X」近年派員濫殺日本職業殺手，已有過百人喪命，令到業界聞風喪膽，殺聯只好出動「ORDER」成員包括南雲與市、神神迴、大佛及豹等高手，誓要揪出敵人。暫時只知坂本與南雲關係亦敵亦友，將來二人會否攜手合作對付「X」組織？實在令人好奇。

《坂本日常》以緊張刺激的殺手動作戲為經，溫馨搞笑的家庭生活和店員相處為緯，兩者結合產生有趣的化學作用，從第3至4集講述坂本一家三口到遊樂場的過程，已是最佳示範。當他們得悉有大批殺手來襲，坂本、朝倉和小糖為免影響妻女出遊心情，唯有一邊玩耍，一邊對付敵人，其中小糖施展醉拳一場武打戲最好玩，同時反映成龍在1970年代演出動作片的影響力，經歷半個世紀依然不衰。

可是《坂本日常》播出至今的話題度，跟《Dan Da Dan》比較仍然相差甚遠，前者的動畫製作水準尚有進步空間，聲優陣容亦未算強勁，更重要的是坂本太郎的主角光環實在太厲害，每次對戰都顯得強弱懸殊，任何對手在他眼前都不堪一擊，觀眾毋須為他的勝負而緊張，難免減少觀影樂趣，期望在「X」組織正式登場後，能夠改善此狀况。另外，主角獨大的後果也擠壓配角如朝倉的成長機會，令角色變得平面刻板，只懂「行行企企」，哪有發揮空間？