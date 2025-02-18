姜丹尼爾來港開騷前戒口

姜丹尼爾全晚演出兩小時，換了4個造型。他指今次個唱跟以往最大分別是樂隊現場伴奏，並且重新編曲。他又分享內心世界，稱對音樂欲望很大，有許多東西想表達，每次演譯歌曲《Color》都會想起出道初期，感嘆時光飛逝，他說：「有大家陪伴我成長，令一切更有意義。無論從何時開始喜歡我，我一樣感謝。」

個唱中段，姜丹尼爾一口氣表演多首跳唱作品，笑言很熱很辛苦，直至聽見粉絲讚他有型，隨即忘記痛苦。演唱《Electric Shock》更加插戲劇效果，被兩名舞蹈員抬上舞台，經過「心肺復甦」後才清醒。到了尾聲，姜丹尼爾首度獻唱日文歌《RE8EL》的韓語版本，掀起全晚高潮。完場前，姜丹尼爾感謝港迷：「今次舞台跟觀眾席距離很近，好像從未試過，氣氛特別好。」大派心心之餘，不時掀起上衣露出結實腹肌，惹來全場粉絲尖叫，最後高呼「Love You」才離開舞台。

記者：蘇珮欣