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娛樂

《教宗選戰》BAFTA最佳電影 《阿諾拉》美琪麥迪遜封后

【明報專訊】有「英國奧斯卡」之稱的英國電影學院獎（BAFTA）昨日在倫敦舉行頒獎禮，《西線無戰事》愛德華伯格（Edward Berger）執導、《哈利波特》賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）扮演羅馬教廷樞機團長的《教宗選戰》，跟威尼斯影展最佳導演畢迪高比（Brady Corbet）新片《粗獷派建築師》（The Brutalist）各得4個獎項，同時成為今屆大贏家。

賽前獲得最多12項提名的《教宗選戰》，結果不負眾望，擊敗《阿諾拉》、《粗獷派建築師》、《搖滾詩人：未知的傳奇》（A Complete Unknown）及《艾美利亞變奏曲》（Emilia Perez）奪得最佳電影大獎外，同時包辦最佳英國電影、改編劇本及剪接；《粗》片主角艾恩布迪（Adrien Brody）則反勝《教》片的賴夫費恩斯、《搖》片的添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）、《飛黃騰達》沙巴遜史丹（Sebastian Stan）、《監獄之歌》（Sing Sing，暫譯）高文杜明高（Colman Domingo）及《Heretic》曉格蘭特（Hugh Grant），首次贏得BAFTA影帝，艾恩致謝時稱：「感謝英國觀眾對我和個人創作的認同，這個獎項對我來說意義重大，因為最近我感覺英國就像家一樣，我會非常珍惜，謝謝大家。」此片兼獲最佳導演、攝影與配樂。

坐擁金球獎及影評人選擇大獎最佳女主角的《完美物質》狄美摩亞（Demi Moore），結果爆冷失落BAFTA影后，敗在首次入圍的《阿諾拉》美琪麥迪遜（Mikey Madison）之下，後者上台時表現興奮，坦言打定輸數，所以未有準備致謝辭，她多謝此片導演辛貝克（Sean Baker）之餘，亦因戲中飾演紐約脫衣舞娘而感同身受，「我要向性工作者致敬，你們值得被尊重和獲得人性尊嚴，我永遠是你們的盟友」。

以11項提名緊隨《教宗選戰》之後的西班牙語音樂電影《艾美利亞變奏曲》，未知是否受到戲中跨性別演員卡娜加斯康（Karla Sofia Gascon）的種族歧視言論影響，最終只獲頒最佳女配角（素兒莎丹娜）及非英語電影兩獎，素兒領獎時激動得淚流滿面，卻因致謝辭「太長氣」而遭工作人員催促，她忍不住「爆粗」回敬。

《搖滾詩人：未知的傳奇》添密菲沙洛米與女友Kylie Jenner離開柏林影展後，隨即趕赴BAFTA，結果6項提名全軍覆沒，頒獎禮開場時更遭司儀大衛坦南（David Tennant）嘲諷他是「添密菲模仿大賽的亞軍」，只好苦笑。

相關字詞﹕添密菲沙洛米 素兒莎丹娜 美琪麥迪遜 艾恩布迪 粗獷派建築師 阿諾拉 教宗選戰 英國奧斯卡

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