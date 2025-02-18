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娛樂

《殺手代父》元斌靈堂弔唁金賽綸 警證自殺未見遺書 金秀賢生日受牽連

【明報專訊】韓片《殺手代父》女星金賽綸前日被發現陳屍寓所，終年24歲。警方經過初步調查，證實死因無可疑，相信她死於自殺，但現場未發現遺書。演罷《殺》片後再無新作面世的元斌，昨日罕有現身靈堂悼念舊拍檔，離開時一臉悲傷。金賽綸2022年醉駕被捕，事業與形象跌至谷底，有傳她因此患上抑鬱症，去年3月透過社交媒體上載她跟金秀賢的貼臉合照，動機未明，巧合的是自殺當天，正值金秀賢37歲生日，事件再次引起網民熱議。

金賽綸前日被友人發現倒臥在首爾城東區聖水洞住所，警方接報到場後證實她已死亡，終年24歲。警方昨日在發布會上表示，雖然現場未見遺書，但也沒有發現外部入侵的犯罪痕迹，因此相信她死於自殺。金賽綸猝逝後，靈堂設於首爾峨山醫院殯儀館，將於明天（19日）舉殯。昨日不少圈中人到場弔唁，包括曾跟她合演《惡鄰布局》的馬東石、《京城怪物》韓韶禧及《解禁男女》金寶羅等。自《殺手代父》至今已有15年沒拍戲的元斌，昨日低調現身靈堂，離開時神情哀傷。元斌到場弔唁之餘，亦與妻子兼《羅曼史是別冊附錄》女星李娜英聯名送上花牌悼念故人。

復出新片變遺作

金賽綸涉醉駕後停工，去年11月終於完成復出作《Guitar Man》，目前進行後期製作，暫定今年5月上映，如今變成遺作，令人唏噓。此片導演申在浩接受韓媒訪問時稱，在圍讀劇本活動上首次見到金賽綸，大讚她個性開朗，比想像中隨和。綵排結束後，台前幕後聚餐及聊天，金賽綸亦表現出對演戲充滿熱情且專業。導演又指她在片場帶動氣氛，還向工作人員送上衣服，對於金賽綸突然離世感到悲痛。

韓國藝人防止自殺會會長兼搞笑藝人權永燦昨日向韓媒透露，跟金賽綸父親見面後，金父指她看罷某YouTuber指摘她的短片後，情緒大受影響，陷入痛苦之中，暗示金賽綸自殺跟網絡欺凌有關。據報該YouTuber今年1月上載金賽綸穿上婚紗的照片，留言稱「金賽綸又自帶光芒了」，早前亦曾評論金賽綸到咖啡店打工一事。

亮相GD節目緊張

去年3月，金賽綸透過社交媒體Ig Story上載與《淚之女王》金秀賢的親暱合照，數分鐘後刪除，但已遭網民截圖並瘋傳。金秀賢透過事務所否認二人是情侶關係，金賽綸的動機亦受到網民質疑。巧合的是，金賽綸自殺當天正是金秀賢37歲生日，網民重提合照事件，有人替他倆抱不平，認為大家應該尊重逝者，也不該與金秀賢扯上關係。

金秀賢未有留言悼念金賽綸，而是透過社交媒體上載收到大量生日禮物的照片，至於他以嘉賓身分亮相男團BigBang隊長G-Dragon（GD）主持綜藝節目《Good Day》，碰巧亦在前晚首播，收視錄得4.3%，可見捧場者眾。香港觀眾可以透過愛奇藝收看。今集講述GD與金秀賢在健身室見面，後者在等待時，坦言心情緊張，還對着健身器材練習自我介紹。事實上他倆早已認識對方，並且交換手機號碼，某次GD打錯電話給對方，因此閒聊了數分鐘。

相關字詞﹕金秀賢 元斌 金賽綸

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