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娛樂

【娛樂場】林暐翹新歌《低敏感情人》為行動派發聲

【明報專訊】林暐翹（暐翹）2021年參加ViuTV選秀節目《全民造星IV》後，翌年與另外4名參賽者趙展彤（VAL）、黃斯琪（CK）、何榛綦和曾家瑩（Ariel）組女團STRAYZ，以獨立形式出道，成員陸續單飛發展，包括暐翹和何榛綦。暐翹年半前推出首支單曲《石破曲》，近日迎來第二首新歌《低敏感情人》，歌手力臻包辦監製、作曲及編曲，T-Rexx填詞。

新歌靈感源於朋友間對愛情的討論，描述一種戀愛態度，這類情人可能不懂創造浪漫、甜言蜜語或解讀暗示，卻是最細心和默默守候相伴的另一半。暐翹承認自己算是「低敏感情人」，不太注重儀式感，喜歡對方直接表達想法，隨時代變遷，現今人與人之間的交流變得冰冷，文字信息的溝通方法不夠直白，容易引發誤會。

《低敏感情人》反映了當今許多情侶現狀，旨在傳達正面觀點，「低敏感」只是表達愛意的不同方式，以行動體現關愛。暐翹受力臻《白襪仔》的前衛音樂風格啟發，在活動中大膽邀請對方為她製作歌曲。繼STRAYZ的《Magarita》後，再次與填詞人T-Rexx合作，她表示對方的詞非常到位，特別是新歌其中一段歌詞：「我也許反應慢半步，我也許感受怕流露，一講到愛護你，我認評分高。」能為一班「低敏感」的情人發聲。

MV化身「小精靈」助小情侶

暐翹參與許多新歌MV決策，從場地到排舞，甚至擔任自己髮型師，拍攝時一邊看回播，一邊看自己髮型，非常「頻能」。暐翹邀請了參與ViuTV節目《選角》時認識的王耀宏（Meaning）和區明妙（Miumiu）任MV男女主角。暐翹說：「提到『低情感情人』就想起Meaning，Miumiu很美、很青春，又受人愛戴，兩個形象很適合成為這首歌MV裏的情侶，我演旁觀者，像小精靈一樣，以輕鬆隨和的姿態協助一對戀人。」

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