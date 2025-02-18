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娛樂

逆齡秘訣拍拖保青春 40歲陳雅慧曾做「走佬新娘」

【明報專訊】陳雅慧（Cindy）去年39歲參加ViuTV選美真人騷《美麗40路》奪冠，之後迎來40歲生日，以為年齡「轉字頭」難以適應，曾顧慮會遭年輕一代嫌老，想不到因參賽帶來很大改變，獲不少「Z世代」支持，讚她外表不似40歲，又覺得她這個年紀繼續追夢好有型。Cindy奪冠後沒有簽約ViuTV，但工作量增加，攻陷中女市場產品，成抗衰老最佳代言人。

Cindy在選美台表現自信，其實曾有容貌焦慮，「由細到大也不是靚女，覺得V面、大眼、鼻高與皮膚白才是漂亮，自己圓臉兼鼻子不高，不斷踩自己。參加比賽贏冠軍，感覺被認可，自信增加不少」。她大學時期熱愛跳舞，不過覺得跟演藝界是兩碼子的事，畢業後加入銀行工作，之後升任副經理。

暫停做「老臨」 期待有發揮角色

近30歲時，Cindy驚覺再不做想做的事情會太遲，毅然辭去銀行工作當全職舞蹈員，起初不是經常有工開，一個月只有數千元維持生活，因此做了很多其他工作，更曾考慮做「地盤女漢子」，後來成為瑜伽導師和健身教練，有穩定收入便繼續在演藝路找機會。她最近參與ViuTV綜藝節目，希望監製拍劇選角會將她列入考慮之列，「目標做演員，我形象鮮明，ViuTV介紹了不少產品宣傳工作給我」。

Cindy近10年曾任舞蹈員、禮儀小姐、臨時演員與動作替身，又會到學校巡迴做木偶戲。有網民認出她曾參演無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》和其他劇集，她笑說：「朋友有時也取笑我在鏡頭前一閃即逝，當選後有人繼續叫我做『老臨』，暫時不接，希望演有較多發揮的角色。因為上過武術與特技訓練班，曾為周秀娜和劉嘉玲做替身，最近亦參與賀歲片，做女主角的動作替身。市道不好，很少電影開拍，珍惜每個工作機會。」

外貌身形無添加 暫未有需要整容

中學時期的Cindy不懂打扮，皮膚黝黑、粗腿，跟現在皮膚白皙，身形弗爆判若兩人。問到有沒有整容？她爽快答：「冇，整過容點會係我𠵱家個樣？早排到韓國，發覺很多人都可以整得好靚，暫時覺得自己未有需要整。如果有日去到『崩塌』狀態再考慮，身邊有些朋友10年前打針或微調，覺得她們的皮膚質地有點異樣，這方面我較保守，想保留真實一面。」

Cindy稱最強逆齡秘訣是保持有規律的生活，「逾20年沒有飲酒、不吸煙，每天運動，教學生外，自己也運動。飲食方面，避免食精製碳水食物，吃生蔬菜，還有斷食。一日約6小時進食，偶爾連續幾日斷食，初時有手軟腳軟感覺，待身體習慣，頭腦更清晰」。拍拖也是她保持青春的元素，享受戀愛，是不婚主義者，幾年前做過「走佬新娘」，婚禮前半年決定不嫁，「拍拖跟婚姻是兩回事，以前有枷鎖，覺得做人要結婚、生仔、買樓，但想到人出世時什麼也沒有，離開時什麼也帶不走，放下執著，何不讓自己更開心」。

記者：唐嘉晞

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