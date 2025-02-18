「金牌媒人」開心胡定欣脫單 否認洪永城爭功 林盛斌撐16歲大女繼續性感

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

Bob透露《女神配對計劃》監製找他當主持，原因見他撮合了多對圈外或圈內戀人，待他完成3月7日紅館Talk show，會跟團隊開會，與監製商量怎樣拍，包括內容、流程和如何找合適男士。問到可有信心不被5名女藝人「拆招牌」？他說：「我相信不會，應該可以配對成功，已和她們傾過要認真對待節目，當交功課同扮嘢，件事就沒有意思，要真的想找到另一半或未來老公，觀眾才覺得好睇，有少少似韓國綜藝節目，但單身未去到咁地獄，絕對不會大混戰或很淫亂，以溫馨甜蜜好笑的方向做。」

認大把「筍盤」 將親自篩選

Bob直認有大把「貨源」，已問過單身的男「筍盤」可有興趣參加，「還問了之前我撮合，找到另一半的男友或老公可有『筍盤』，有沒有金融才俊或醫生，牙醫或獸醫都得，希望參加者不是全部都係渣，我會隔一隔渣」。他最近成功撮合43歲胡定欣和醫美醫生男友姻緣，對於洪永城自認媒人被指爭功，他即為對方辯解：「爭咩功吖！胡定欣男友是洪永城的朋友，見他高高大大又幾有型，有愛心又有善心，還是醫生，認識後，問了他聯絡電話，定欣也是好女仔，便嘗試找機會相約一班共同朋友搞派對，大家食飯認識吓，之後對方有主動約定欣，雙方了解了一段時間，順利發展，我知道這消息當然很開心。」他表示過去撮合了很多朋友，都只是想朋友開心快樂，牽姻緣幫到手當功德，無意搞媒人生意。

讚女兒無懼負評 內心強大有自信

對於16歲大女霏霏被網民批衣著太性感暴露，Bob稱公開私人帳號是女兒的個人選擇，已叮囑會面對批評，霏霏不是很介意，還稱又不是沒有穿衣服，件衫和身形是這樣，出來自然有這個效果。問到身為爸爸的他又可會介意？Bob說：「我又冇乜嘢，自己都成日畀人負評，睇得好開，最希望這件事能令女兒內心強大，知道面對成人世界的網絡就會有這種事情發生，她覺得OK就得，還說會繼續上載性感相片，不在意大家的目光，好有自信。對我來講十分感恩，有怕女兒不開心，覺得她面對到負評好叻，總之個女鍾意就得，她已16歲，這個年代不能好似我童年時去管，只要她知道有爸爸媽媽這個後盾在背後支持，有事回來和我們說就好了。」

羅毓儀讚《愛．回家》Terry係好對象

已單身一年的羅毓儀大呻剛過去的情人節，只收到5名普通朋友短訊祝情人節快樂，很想收花，但預了收不到，現階段沒有心儀對象，雖然心態佛系，但感寂寞，承認沒有太多渠道結識異性，很開心節目找她，希望找到如《愛．回家之開心速遞》拍檔「Terry」李偉健般的好好先生，「如果不計李偉健有老婆，有他的條件都幾好，還有我幾鍾意霸道總裁畀人管，有錢當然最好啦！幽默就更好」。

葉蒨文鍾意細眼男 李芷晴自認戀愛腦

葉蒨文和李芷晴均表示不急於結婚，葉蒨文透露和拍拖6年半的前男友分手8個月，已走出傷痛，因是她決定分手，現階段有追求者，未有合適對象，「希望找到一個有擔當，勇敢不懦弱，有愛心和善良的對象，最重點是鍾意眼細」。

李芷晴表示已單身5個月，自認是超級浪漫戀愛腦，擇偶條件要有才華，一定要高過她，免得在對方身邊感覺好「大嚿」。

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