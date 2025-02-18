暫別演唱會兩度落淚 J.Arie：音樂路好難行

J.Arie化身J女王登場，隨後換上紅色厘士連身裙加長靴，跟男dancer大跳火辣熱舞，意識大膽。她唱出自己填詞的《遺下來的》，終忍不住落淚，又邀請十多名小朋友合唱《第一志願》，她指這首歌是自己初入行時的歌曲，轉眼已入行12年了，「呢12年好難行，新人第一年有新鮮感，但之後點維持自己的音樂路，繼續翻炒定試新嘢？行到12年唔簡單」。

「好驚有日無咗團火」

J.Arie兩度encore，花了半小時逐一感謝幫助過她的工作人員、多年來支持她的粉絲，以及父母、契爺，她更罕有提及另一半，「佢好宅心仁厚，心很照啦！有咩之後再講」。提到契爺去年離世， J.Arie再度落淚，她哽咽說：「當時情緒崩潰，癱瘓咗3個月，做唔到嘢，每日瞓醒就不自覺流淚，爆出好多問題。現在已過渡了，我將心聲寫晒入歌，現在無事了。」 J.Arie又跟歌迷訴心聲：「呢個世界好多荒謬、好多殘酷，好多嘢好無奈，我好驚自己有日會無咗團火。希望你哋日後再見到我，我依然係一個有稜角嘅人，唔會被俗世磨到好圓滑。我唔會消失，希望有幸可再參與其他歌手嘅歌。」最後獻唱《絕唱》結束演唱會。

娛樂組