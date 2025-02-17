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娛樂

奉俊昊否認《米奇17號》奸角參考特朗普

【明報專訊】《上流寄生族》金像導演奉俊昊新片《米奇17號》（Mickey 17），由《吸血新世紀》羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演，前日在柏林影展特別放映，有份演出的《農情家園》連尚燁（Steven Yeun）、《雲妮侯斯頓：與愛共舞》娜奧美艾奇（Naomi Ackie）及《鬼眼》東妮歌莉蒂（Toni Collette）亦有到場；先後在《末世列車》及《玉子》與奉俊昊合作的今年柏林終身成就獎得主狄達絲雲頓（Tilda Swinton）現身，以示對奉俊昊的支持。

據報《米奇17號》放映前，羅拔柏迪臣跟奉俊昊合力做出心心手勢，電影完結後，全場起立鼓掌逾1分鐘，有美媒表示若非柏林影展新總監塔特爾（Tricia Tuttle）打斷，掌聲可能更久。在記者會上，羅拔表示片中他的怪聲怪氣是參考《雪花高離開命案》中史提夫布斯米（Steve Buscemi）的角色來演繹。有記者問奉俊昊片中「變形俠醫」馬克路法奴（Mark Ruffalo）扮演的奸角是否受美國總統特朗普啓發，他否認，「我從過去韓國的壞領袖取材，或其他地方的獨裁者，但沒用今天的政客」。他補充稱「不過歷史總會重複，或許因此才會覺得是影射現在某些人吧」。他表示這部科幻片是有關未來的故事，但同樣情形也會發生在當下或過去。奉俊昊自言希望執導每部戲都不同題材，「這是我的人生目標，儘管我有點怕拍音樂電影」。

柏林影展前日還有《親親小站》男星積及伊洛迪（Jacob Elordi）宣傳主演的新劇《Narrow Road to the Deep North》，稱為了扮演戰俘角色要減磅。金像影后謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）則為參賽片《Dreams》出席記者會，後者由《回憶的漩渦》米高法蘭哥（Michel Franco）執導，故事講述謝茜嘉飾演富裕的慈善家，戀上一名墨西哥年輕芭蕾舞蹈員，對方為了跟她在一起而偷渡到美國。謝茜嘉稱電影的內容對應當下美國收緊移民政策及驅逐非法入境者，顯得很政治化。

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