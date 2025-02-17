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娛樂

《白蓮會3》演員盼下季香港取景 Lisa現身曼谷首映 「三太子」低調相伴

【明報專訊】《白蓮會》（The White Lotus）首兩季叫好叫座，第3季今日在影視串流平台Max首播。今季移師泰國取景，又有Blackpink成員Lisa參演，特別受矚目。上周五情人節在曼谷舉行首映活動，Lisa自然成焦點，不少粉絲拍到Lisa的緋聞男友兼國際時尚品牌LVMH集團「三太子」Frederic Arnault低調到場，默默支持Lisa。兩人之前多次被拍到出雙入對，但從未公開承認戀情。有片段更拍到Frederic與Lisa的父母一同乘搭電梯。談到新劇《白蓮會3》，Lisa接受美媒訪問時稱開工當日她緊張到冒汗，又透露有空檔會與其他演員飯敘或唱K，但她很怕醜，唱K時會躲在後面。

娜塔莎難忘輪流中新冠

另外，《白蓮會3》的演員：《閨蜜》娜塔莎洛夫維（Natasha Rothwell）、《情迷聲色時光》柏嘉保斯（Parker Posey）、《V世代》柏德烈舒華辛力加（Patrick Schwarzenegger）、《哈利波特》積遜艾薩（Jason Isaacs）前日接受了本報訪問。《白蓮會》首兩季故事分別發生在夏威夷和西西里島的度假酒店，均贏得多項艾美獎，第3季續由米克韋（Mike White）創作、編劇及執導，故事講述泰國度假酒店內賓客和員工在一周內發生的種種經歷，探討死亡及東方宗教。在首季飾演水療中心經理Belinda的娜塔莎在第3季回歸，透露為了扮演水療中心經理，早在首季已學習相關技術，今季講述她為了學習泰式水療而前往泰國。娜塔莎稱此劇對其演藝生涯影響深遠，「改變了許多觀眾對我的看法，為我的事業打開新大門，我非常愛這劇集」。談到在泰國取景，娜塔莎稱除了天氣太熱之外，其他都非常好。她稱為了降溫，全身上下貼滿冰袋，而且風扇不離手，「最難忘是我們幾個演員輪流在泰國感染新冠病毒，還有當地的解酒飲品」。娜塔莎表示若其角色沒被「賜死」，希望來季能在亞洲其他地區取景，甚至來港拍攝。

柏嘉保斯稱製作組龐大

柏嘉保斯表示在泰國的製作團隊龐大，單是司機就200人，「我很喜歡當地美食、氛圍及大自然，雖然言語不通，但工作人員總是保持笑容」，又笑言想在泰國置業。曾演出《殘酷意圖》的莎拉浩克（Sarah Catherine Hook）大讚泰國傳統服裝漂亮，最難忘是首日開工便遺失行李，「我抵達泰國即失去行李，它們去了新加坡，幾日後才找回來。去到酒店因為是夜晚，什麼景色也看不見，翌日起來看到風景，真的奇妙，像世外桃源」。

積遜艾薩與柏德烈舒華辛力加劇中扮演父子，後者稱從「父親」身上學到許多；積遜謙稱自己只有惡習，反讚柏德烈表現佳，有自信且勤力。積遜自言很幸運能演出《白蓮會3》，「劇中一家五口對手戲很多，互相給大家空間發揮，合作得很好」。扮演柏德烈胞弟Sam的《模範愛侶》森尼禾拉（Sam Nivola）表示，最難忘拍第2集的落水戲；又謂首日拍三姐弟對談場面，心情緊張，幸導演米克韋帶動氣氛，讓他們放鬆演出。

不少泰國演員參演《白蓮會3》，除了扮演酒店員工Mook的Lisa之外，還有Lek Patravadi及Dom Hetrakul。Dom稱能參演《白》劇感光榮，「特別是能與Lek Patravadi合作，也很開心此劇以泰國為背景，這是旅遊勝地，無論度假、公幹或退休都是好選擇」。Lek表示久未演出，「我已退休轉做教師，米克韋來找我，感覺他與別不同；然後我讀劇本，他用了不同角度去看泰國，特別是宗教，我好欣賞，所以才復出」。Lek大讚拍檔Lisa勤力又有演戲天分，通宵拍跳舞戲也不喊累。

記者：蘇珮欣

相關字詞﹕HBO劇集 白蓮會3

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