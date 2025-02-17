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娛樂

金賽綸陳屍住所 終年24歲 童年伙元斌演《殺手代父》 3年前醉駕毁形象

【明報專訊】童年與元斌合演《殺手代父》的金賽綸，2022年因醉駕毁形象，停工並淡出幕前；據韓媒報道，警方昨午接報後到達金賽綸住所，發現她已沒有呼吸心跳，終年24歲。

韓媒報道，金賽綸的友人昨午抵達她位於首爾城東區聖水洞住所時，發現金賽綸倒臥家中，沒有呼吸心跳，於是立即報警；警方約下午4點50分出動，抵達後證實她死亡，終年24歲。警方表示，沒發現任何外部入侵的痕迹，正調查死因。

童星出身的金賽綸2010年與《藍色生死戀》元斌合演《殺手代父》，橫掃多個最佳新人獎。其後演出過《女王的教室》、《魔女寶鑑》、《偷天任務》、《雪路》、《道熙呀》與《惡鄰布局》等劇集及電影。2022年5月，金賽綸在首爾江南區醉駕，撞毁電箱、欄杆及樹木後不顧而去，又一度拒絕「吹波仔」測試，驗血結果證實她體內酒精含量達0.2%，遠超當地吊銷駕駛執照的0.08%標準，警方落案起訴。當時網民批評她在意外發生後，未有即時道歉，並翻出其「黑歷史」，指她的舊照中，多次出現煙及酒精飲品，惹起未成年吸煙飲酒爭議。其所屬事務所之後發道歉聲明，稱金賽綸會深刻反省，並承諾竭盡全力重建事故現場。她當時主動辭演SBS電視台新劇《Trolley》，有份演出的Netflix韓劇《獵犬》亦刪除其戲分。同年11月，停工反省的金賽綸被指為處理醉駕案和解及賠償已用光儲蓄，並要在咖啡店兼職，其後遭咖啡店主踢爆從未聘用她。

公開與金秀賢合照再惹風波

2023年3月，金賽綸的醉駕案開審，她自稱家庭經濟支柱，意外發生後停工，加上支付巨額賠償，生計大受影響，懇求法官寬大處理，其後判罰2000萬韓圜。法官當時指醉駕是嚴重罪行，但她認罪並願意賠償，因而輕判。案件宣判前，她當年2月到江南區某酒吧跟友人玩得州撲克的照片曝光，再次為形象帶來負面影響。

去年3月，金賽綸透過社交媒體Ig Story上載與曾屬同門的《淚之女王》男星金秀賢臉貼臉合照，數分鐘後刪除，已被網民截圖並轉載；但男方事務所否認兩人是情侶關係，金賽綸上傳照片的動機亦受到網民質疑。去年4月，當時已停工兩年的金賽綸以健康問題為由宣布辭演原定5月首演的舞台劇。當時有韓媒報道指，她在金秀賢合照風波後，精神幾近崩潰，體力急劇下降。

韓媒昨引述金賽綸的朋友稱，她早前改名「金雅琳」打算重新開始，還與朋友合資開咖啡店。另外，她參演新片《Guitar Man》去年11月拍竣，目前正處於後製階段，上映日期未定，這原本是其復出之作，如今頓成遺作。

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