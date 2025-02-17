明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】舞台劇《纏眠》 跟隨諾貝爾文學得主創造自己故事

【明報專訊】香港話劇團繼2021年舞台劇《霜遇》後，再度為觀眾帶來諾貝爾文學獎得主挪威作家約恩福瑟（Jon Fosse）編劇的作品《纏眠》，探討存在、孤獨和人際關係命題。生活中充斥人與人的複雜關係，隨着人生階段的變化而變幻莫測，可以更緊密，也能瞬間疏離如同陌路人。

《纏眠》通過簡約而富有表現力的對話及場景，講述幾對不同年紀的男女相繼入住新居，互不相識卻似乎心有靈犀。住所變成了迷霧，潮濕的時光轉化為稀薄的氛圍，人來人往宛如夜話未了的心跳；當過去與未來在這空間相遇，「他」已悄然來臨，讓觀眾在靜默中感受到強烈的共鳴。

《纏眠》將於3月15至30日假香港藝術中心壽臣劇院上演，由鄧世昌翻譯，助理藝術總監邱廷輝執導，喻汀芷任戲劇構作，彭杏英、高翰文、黃慧慈、余翰廷、張紫琪、馮志佑、麥靜雯和陳健豪主演。

台詞逾90%大眾曾說過的話

諾貝爾文學獎對約恩．福瑟獲獎評語是「他創新的戲劇和散文作品給無法言喻的事物賦予了聲音」。導演邱廷輝表示對方的劇本，就算同一段台詞，每次讀劇本的時候都可以有不同想像，「想像源於自己的生活和經歷，他的劇本描述的不是單一故事，甚至可以是無故事，但其實說的是每個觀眾自己的故事。超過90%的台詞，都是每個人曾經講過的說話，觀眾投入劇中，就會不知不覺展開創作，用自身經歷創造一個屬於自己的故事。上次演出《霜遇》時，有觀眾形容觀劇過程十分『好玩』，劇本情節會在不經意間突然擊中內心深處，引發深刻感受。期望觀眾可以預備一個平靜的心情探索Jon Fosse的文學世界，與台上角色一同經歷一同呼吸」。

約恩．福瑟1959年生於挪威，家庭有基督宗教背景，年輕時喜歡搖滾音樂，大學時修讀比較文學，同時創作小說，之後成為全職作家、記者和教師。

約恩福瑟入選在世百大天才

約恩福瑟除是2023年諾貝爾文學獎得主，還被英國《每日電訊報》選為「全球在世百大天才榜」第83名。首部小說《紅與黑》1983年發表，1994年《而我們將永不分離》初登戲劇舞台。約恩福瑟是相當全面的作家，涉及四大創作文類（小說、散文、詩和戲劇），其中以戲劇最著名，有說他是作品被搬演最多的當代歐洲劇作家。

相關字詞﹕娛樂組：《纏眠》

上 / 下一篇新聞