【娛樂場】舞台劇《纏眠》 跟隨諾貝爾文學得主創造自己故事

《纏眠》通過簡約而富有表現力的對話及場景，講述幾對不同年紀的男女相繼入住新居，互不相識卻似乎心有靈犀。住所變成了迷霧，潮濕的時光轉化為稀薄的氛圍，人來人往宛如夜話未了的心跳；當過去與未來在這空間相遇，「他」已悄然來臨，讓觀眾在靜默中感受到強烈的共鳴。

《纏眠》將於3月15至30日假香港藝術中心壽臣劇院上演，由鄧世昌翻譯，助理藝術總監邱廷輝執導，喻汀芷任戲劇構作，彭杏英、高翰文、黃慧慈、余翰廷、張紫琪、馮志佑、麥靜雯和陳健豪主演。

台詞逾90%大眾曾說過的話

諾貝爾文學獎對約恩．福瑟獲獎評語是「他創新的戲劇和散文作品給無法言喻的事物賦予了聲音」。導演邱廷輝表示對方的劇本，就算同一段台詞，每次讀劇本的時候都可以有不同想像，「想像源於自己的生活和經歷，他的劇本描述的不是單一故事，甚至可以是無故事，但其實說的是每個觀眾自己的故事。超過90%的台詞，都是每個人曾經講過的說話，觀眾投入劇中，就會不知不覺展開創作，用自身經歷創造一個屬於自己的故事。上次演出《霜遇》時，有觀眾形容觀劇過程十分『好玩』，劇本情節會在不經意間突然擊中內心深處，引發深刻感受。期望觀眾可以預備一個平靜的心情探索Jon Fosse的文學世界，與台上角色一同經歷一同呼吸」。

約恩．福瑟1959年生於挪威，家庭有基督宗教背景，年輕時喜歡搖滾音樂，大學時修讀比較文學，同時創作小說，之後成為全職作家、記者和教師。

約恩福瑟入選在世百大天才

約恩福瑟除是2023年諾貝爾文學獎得主，還被英國《每日電訊報》選為「全球在世百大天才榜」第83名。首部小說《紅與黑》1983年發表，1994年《而我們將永不分離》初登戲劇舞台。約恩福瑟是相當全面的作家，涉及四大創作文類（小說、散文、詩和戲劇），其中以戲劇最著名，有說他是作品被搬演最多的當代歐洲劇作家。