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娛樂

抱病開騷向歌迷道歉 陳柏宇吊威也獲全場掌聲

【明報專訊】陳柏宇一連兩場《LIFE IS LIVE演唱會2025》前晚假會展開鑼，帶病聲沙上陣的他獻唱《你瞞我瞞》時，唱不到假音部分，要遞咪給觀眾唱，不過仍落力表演及大玩吊威也，觀眾拍掌支持。

陳柏宇高呼對不起向觀眾道歉，「如果成晚聽到我把聲係咁，唔好太緊張，因為早兩日病了，不過功力深厚，所以唱到歌，醫生話細菌感染聲帶腫，不過勁的人是影響不到真音，只影響到假音」。

對入座率喜出望外

陳柏宇早前受訪說太太符曉薇壞話，遭老婆直播質問，不過無損夫婦感情，符曉薇帶同兩女、媽媽及奶奶總動員撐場。陳柏宇在台上分享當人夫點滴，直認做老公不簡單，大讚老婆非蠻不講理，會分工合作照顧小朋友，特別多謝對方。對於門票銷情緩慢，他稱見台下入座率喜出望外，多謝一班同事努力，「我話會百分百配合宣傳，除褲落銅鑼灣跑街都得，當然除完入面仲有一條短褲，最後我們都做到，唔見好多吉櫈」。

騷後，陳柏宇獲符曉薇咀嘴鼓勵，對於被老婆公開指摘「出街成嚿垃圾咁」，他表示不介意網民「食花生」，夫妻相處就是這樣，「係話我著到垃圾咁，因為我為了她冇位放衫，要讓太太知道一個人好或不好，是看性格和內心，不是著什麼衫，我不需要，但老婆需要，她拋不開這些世俗的東西」。他表示染傷風感冒，開騷前已看西醫、中醫和針灸，已好了很多，笑言考慮cut唱《你瞞我瞞》。

記者：林祖傑

相關字詞﹕符曉薇 陳柏宇

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