明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

張天賦否認秘戀KOL 強調無拍拖 鄧凱文伙舊愛湯令山合唱零尷尬

「華納三寶」陳蕾洪嘉豪MC跳唱炒熱氣氛 湯令山黑眼淚夠搶眼

【明報專訊】華納旗下歌手前晚齊集亞洲博覽館舉行《WARNER！GO！》演唱會2025。Dear Jane稱首次齊人開騷似團拜，氣氛好正又珍貴。張天賦早前傳秘戀KOL Cherry，強調無拍拖，澄清親密拍照是「角度問題」，稱若有穩定關係一定公開。湯令山與舊愛鄧凱文再見亦是朋友合唱，後者稱沒尷尬並強調無復合。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

樂隊Dear Jane、陳蕾、張天賦（MC）與洪嘉豪打頭陣為演唱會揭序幕，之後Kiri T、張蔓姿、鄧凱文（Moon Tang）、歸綽嶢、湯令山（Gareth.T）、Lewsz、樂隊Zpecial和Gordon Flanders組成不同配搭，獻唱華納不同年代歌手的流行歌。Kiri T與師妹歸綽嶢合唱時，後者未知是否太緊張，唱至中段甩嘴數秒，Kiri T出「口」打救代唱。

分男女子組鬥唱經典歌

湯令山與Moon Tang前年9月宣布分手，再見亦是朋友合唱英文歌《Honest》，戴黑超化了兩行黑眼淚妝的湯令山還彈鋼琴伴奏，不過二人分開幾個身位表演，未有太多交流。

其後眾歌手分全男及全女班跳唱，炒熱全場氣氛，女子組由陳蕾帶領，跳唱薛凱琪《886》，衣著性感的張蔓姿跳得最投入；男子組合唱郭富城《Para Para Sakura》，大擺郭富城經典手勢舞步。演唱會尾聲，全體歌手大合唱，唱出10多首串燒K歌，又互擲紙碎，在歡樂聲中完成演唱會。

完騷後，「孖寶」MC和洪嘉豪受訪時情緒依然高漲，二人在台上模仿男團跳唱，洪嘉豪稱貴精不貴多，期間限定演出，MC說：「平日我們這班男歌手較少機會跳舞，為今次特別花很多時間練習，對自己舞技有一定信心。」

提名金像獎 MC自詡黑馬

陳蕾憑《What if》與MC《筆友》分別角逐《第43屆香港電影金像獎》最佳原創電影歌曲，陳蕾希望一切順利，對任何獎都抱平常心，MC表示當知道有機會參加頒獎禮，已準備悉心打扮穿正式禮服到場，跟其他界別人士見面。洪嘉豪為免得失兩好友，笑言估有份角逐的前輩鄭伊健得獎。Moon Tang表示支持陳蕾，因被對方歌曲MV感動，承認沒有看MC歌曲的MV。MC自詡：「我覺得自己是黑馬。」

MC近日傳秘戀KOL Cherry，表示之前專心綵排演唱會，沒有留意報道，強調沒有拍拖，又稱Cherry不是KOL。至於二人拍照時被指十分親密，MC認為是「角度問題」並說：「如果我有段好穩定的關係，一定會公開。」

Moon Tang表示與舊愛湯令山同台合唱沒有尷尬，「大家表現都幾好，跟第一次唱時一樣。（傳復合？）無啲咁嘅事」。

歸綽嶢稱面對觀眾即緊張甩嘴

Dear Jane主音黃天翱（Tim）認為難得全公司歌手齊集開騷，非常珍貴，形容似新春團拜，氣氛熱鬧又玩得開心。歸綽嶢解釋甩嘴原因，「我第一次參加如此大型演出好緊張，綵排時唱得很順利，正式演出見這麼多人衝擊好大，今次是很好的經驗，希望下次做得更好」。

Kiri T幫口稱歸綽嶢非唱自己歌，可能不習慣。Tim亦說相信新人難免有蝦碌，像他當年做新人時試過在前輩面前唱歌忘記歌詞，提議歸綽嶢多當演唱會嘉賓汲收舞台經驗。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕黃天翱（Tim） 洪嘉豪 張天賦（MC） 陳蕾 樂隊Dear Jane WARNER！GO！

上 / 下一篇新聞