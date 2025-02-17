張天賦否認秘戀KOL 強調無拍拖 鄧凱文伙舊愛湯令山合唱零尷尬

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

樂隊Dear Jane、陳蕾、張天賦（MC）與洪嘉豪打頭陣為演唱會揭序幕，之後Kiri T、張蔓姿、鄧凱文（Moon Tang）、歸綽嶢、湯令山（Gareth.T）、Lewsz、樂隊Zpecial和Gordon Flanders組成不同配搭，獻唱華納不同年代歌手的流行歌。Kiri T與師妹歸綽嶢合唱時，後者未知是否太緊張，唱至中段甩嘴數秒，Kiri T出「口」打救代唱。

分男女子組鬥唱經典歌

湯令山與Moon Tang前年9月宣布分手，再見亦是朋友合唱英文歌《Honest》，戴黑超化了兩行黑眼淚妝的湯令山還彈鋼琴伴奏，不過二人分開幾個身位表演，未有太多交流。

其後眾歌手分全男及全女班跳唱，炒熱全場氣氛，女子組由陳蕾帶領，跳唱薛凱琪《886》，衣著性感的張蔓姿跳得最投入；男子組合唱郭富城《Para Para Sakura》，大擺郭富城經典手勢舞步。演唱會尾聲，全體歌手大合唱，唱出10多首串燒K歌，又互擲紙碎，在歡樂聲中完成演唱會。

完騷後，「孖寶」MC和洪嘉豪受訪時情緒依然高漲，二人在台上模仿男團跳唱，洪嘉豪稱貴精不貴多，期間限定演出，MC說：「平日我們這班男歌手較少機會跳舞，為今次特別花很多時間練習，對自己舞技有一定信心。」

提名金像獎 MC自詡黑馬

陳蕾憑《What if》與MC《筆友》分別角逐《第43屆香港電影金像獎》最佳原創電影歌曲，陳蕾希望一切順利，對任何獎都抱平常心，MC表示當知道有機會參加頒獎禮，已準備悉心打扮穿正式禮服到場，跟其他界別人士見面。洪嘉豪為免得失兩好友，笑言估有份角逐的前輩鄭伊健得獎。Moon Tang表示支持陳蕾，因被對方歌曲MV感動，承認沒有看MC歌曲的MV。MC自詡：「我覺得自己是黑馬。」

MC近日傳秘戀KOL Cherry，表示之前專心綵排演唱會，沒有留意報道，強調沒有拍拖，又稱Cherry不是KOL。至於二人拍照時被指十分親密，MC認為是「角度問題」並說：「如果我有段好穩定的關係，一定會公開。」

Moon Tang表示與舊愛湯令山同台合唱沒有尷尬，「大家表現都幾好，跟第一次唱時一樣。（傳復合？）無啲咁嘅事」。

歸綽嶢稱面對觀眾即緊張甩嘴

Dear Jane主音黃天翱（Tim）認為難得全公司歌手齊集開騷，非常珍貴，形容似新春團拜，氣氛熱鬧又玩得開心。歸綽嶢解釋甩嘴原因，「我第一次參加如此大型演出好緊張，綵排時唱得很順利，正式演出見這麼多人衝擊好大，今次是很好的經驗，希望下次做得更好」。

Kiri T幫口稱歸綽嶢非唱自己歌，可能不習慣。Tim亦說相信新人難免有蝦碌，像他當年做新人時試過在前輩面前唱歌忘記歌詞，提議歸綽嶢多當演唱會嘉賓汲收舞台經驗。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com