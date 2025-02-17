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娛樂

衛詩雅獲父披頭紗進教堂感動落淚 醫生老公讚心地善良可共度餘生

衛詩雅呻結婚好攰 自爆行禮蝦碌事 介紹靚仔畀周家怡做「回禮」

【明報專訊】憑《破．地獄》4度獲封影后的衛詩雅昨日與拍拖兩年半的醫美醫生周祉安舉行婚禮，一對新人下午於教堂行禮，晚上在酒店擺婚宴。衛詩雅拖爸爸現身教堂，行禮前為愛女披頭紗，新娘大叫：「我已忍唔住喊！」衛父亦盡現不捨之情。新郎與新娘行禮時都感動落淚，周醫生大讚老婆善良、心地好，教他用大愛包容好多事，價值觀相似，可以共度餘生。衛詩雅因工作忙暫未有度蜜月計劃，雙方父母很開通，未有催二人生BB。

記者：林祖傑、鍾一虹

攝影：鍾偉茵

衛詩雅與周祉安昨午於港島區聖母無原罪主教座堂舉行婚禮，老闆楊受成、經理人霍汶希、導演陳茂賢、谷德昭、李幸倪（Gin Lee）、關智斌、泳兒、連詩雅、關心妍與老公楊長智等出席觀禮，陳家樂與周家怡擔任姊妹團。

結婚儀式下午二時舉行，身穿性感婚紗的衛詩雅坐花車到場，當陪同進場的爸爸為她披上頭紗時，她大呼：「我已忍唔住喊！」問衛爸爸會否不捨愛女出嫁？他說：「唔好講啦。」周家怡與陳家樂見新娘挽爸爸手進場時，感動用紙巾拭淚。婚禮後，一對新人在教堂外與親友合照，應傳媒要求親吻，十分甜蜜。

首次孖老公做訪問超緊張

一對新人晚上於金鐘一間酒店筵開24席婚宴，衛詩雅受訪時特別多謝傳媒在她入行16年來的愛戴，之後與老公應要求連嘴多次，她細心為老公抹走唇上的唇膏，又一齊派心。衛詩雅表示婚宴分兩次舉行，第二場安排3月行中式儀式，主要招待雙方家人，會接新娘和穿裙褂上頭，周醫生笑言已做好心理準備應付玩新郎環節。

昨日婚宴主要招待圈中朋友、工作伙伴和周醫生的同學與醫生朋友，衛詩雅說教堂行禮後已很疲累，最緊張是首次跟老公一起受訪，她笑言：「未習慣被叫周師奶，又未慣叫老公、奶奶，剛才對住奶奶叫錯Auntie，她立即叫我改口。」周醫生笑說要開始稱呼衛詩雅做「老婆大人」，「叫老婆大人是應該的，我很感激她愛我，她善良、心地好，教識我用大愛去包容好多事，大家有共同話題，價值觀相似，可以共度餘生」。

周醫生恨陪老婆出席金像獎頒獎禮

周醫生讚老婆肯遷就他到教堂行禮，透露婚前每次綵排讀誓辭都眼濕濕，覺得很莊嚴，在神父、家人面前宣誓，要負責任，正式行禮時與老婆都感動流淚。衛詩雅表示爸爸幫她戴頭紗時，感覺要嫁了就感動起來，反而讀誓辭好緊張，驚讀錯沒有喊。她在結婚前夕，回望做女的感受，寫了一篇信息答謝父母養育之恩，當時已被自己的文字感動爆喊，周醫生很理智望着她說：「其實你回家最多半小時，不是嫁去隔籬村。」所以見老公在婚禮上喊，令她好感動。

衛詩雅因忙工作，預計4月金像獎頒獎禮後才計劃度蜜月。周醫生會否陪老婆出席金像獎？他說：「等老婆大人吩咐，好希望見證到這一刻，有幻想過她攞獎的畫面。」

衛蝦碌婚戒戴老公右手無名指

衛詩雅透露雙方家人很開通，沒催二人生BB，最緊要他們舒服和開心，「我們未有生B打算，有會通知大家」。新娘手指戴上3卡鑽石求婚戒指和結婚戒指，周醫生稱老婆曾做鑽石貿易，對買鑽石很在行，聽從對方意願執行。

衛詩雅認為物輕情義重，「不用買太大粒鑽石，我大頭蝦怕遺失」。她自爆在教堂為老公戴結婚戒指時發生蝦碌場面，將婚戒錯戴老公右手無名指，要神父提示戴回左手無名指。周醫生護妻說：「是我不好，遞錯手出來。」衛詩雅表示婚宴交給周家怡負責頂酒，已準備好回禮，笑說：「就係回一個男人，喺老公班兄弟入面，物色一個靚仔畀佢。」

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