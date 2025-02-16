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娛樂

添密菲柏林宣傳新片為奧斯卡拉票 女友Kylie Jenner陪伴左右

【明報專訊】網民暱稱「甜茶」的添密菲沙洛米（Timothee Chalamet），2018年憑《以你的名字呼喚我》走紅，以新片《搖滾詩人：未知的傳奇》（A Complete Unknown）再度角逐奧斯卡最佳男主角，電影前日在柏林影展首映，真人騷女星兼添密菲女友Kylie Jenner陪伴左右；添密菲為了替奧斯卡拉票落力宣傳，對粉絲要求簽名合照等他有求必應，結果遲了20分鐘才到達記者會現場。

《搖滾詩人：未知的傳奇》的柏林影展記者會上周五情人節舉行，由於事前稱添密菲沙洛米會現身，現場吸引大批粉絲守候，記者會亦座無虛席。結果添密菲為粉絲簽名、合照、收花、收禮物等，記者會遲了20分鐘才開始。

添密菲沙洛米在《搖滾詩人：未知的傳奇》扮演首名贏得諾貝爾文學獎的歌手卜戴倫（Bob Dylan），片中講述後者從成名到由民歌轉玩電結他與搖滾引起爭議的經過。在記者會上，添密菲表示從卜戴倫身上學會如何應對名氣與政治，「我想在他（卜戴倫）的音樂本質上，有對類似邪教人物的警告」。他稱卜戴倫仍在生，所以不能代表他說話，「但我的詮釋是，要警惕以救世主姿態出現的人，任何人說他們有解決的辦法，就要警惕，這大概也是《沙丘瀚戰》原作者Frank Herbert的信息」。

在記者會上添密菲沙洛米不止一次說「這是最後一句話了」，他表示到柏林之前一直想這是最後一次談這部電影，「因為過去兩個月走勻全世界宣傳，但我真的太愛這男人（卜戴倫），也太愛這部電影，願意如此做一整年，這是一生的工作」。添密菲全身粉紅色打扮出席柏林首映禮，不停為粉絲簽名及合照。添密菲女友Kylie Jenner沒跟他一起踏上紅地氈，在戲院內兩人卻形影不離，添密菲更一直把手搭在女方的大腿上，接受觀眾的鼓掌後，兩人當眾擁吻。

美國海外選民被指左右賽果

據美媒Variety報道，今年奧斯卡賽果不如過往明朗，所以各大候選電影均落力宣傳；據報有票在手的奧斯卡主辦方美國影藝學院成員，有超過兩成在美國以外地區居住，不少更散落歐洲，所以展期跟奧斯卡投票日程接近的柏林影展，成為候選作品的宣傳地。報道指2021年的奧斯卡，《藍調天后》卓威博士文（Chadwick Boseman）角逐最佳男主角的大熱，最後爆冷敗給《爸爸可否不要老》安東尼鶴健士（Anthony Hopkins），據悉正是歸功於美國以外的票數。去年《可憐的東西》愛瑪史東（Emma Stone）封后，力壓《花月殺手》莉莉格斯桐（Lily Gladstone），也是相近情况，因此歐洲成為奧斯卡拉票的熱門地點。除了添密菲沙洛米，據報《完美物質》狄美摩亞（Demi Moore）早前在巴黎時裝周也不放過宣傳機會。《阿諾拉》導演辛貝克（Sean Baker）去年12月展開歐洲宣傳之旅；《粗獷派建築師》（The Brutalist）導演畢迪高比（Brady Corbet）則穿梭歐洲多國出席試映活動及答問會。

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