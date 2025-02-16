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娛樂

專訪｜夫妻檔打造賀歲片有拗撬 姜皓文撳住脾氣學體諒

夫妻檔合作好壞參半 殷寧贈老公好劇本 姜皓文撳住脾氣學懂體諒

【明報專訊】姜皓文與太太殷寧首次夫妻檔合作賀歲片《哈哈哈新年喜戲》，雖然兩人有拗撬，但無損感情。做慣演員的姜皓文今次「升呢」兼任監製，明白到一部電影成功，背後需要不少人共同努力，所以學懂體諒，撳住自己的脾氣。殷寧承認今次擔任編劇有私心，為老公度身訂做劇本，讓他一人分演兩角，並將內心的喜劇細胞爆發出來，希望觀眾睇到丈夫的突破，有更多面向。

記者：柯美

攝影：劉永銳

姜皓文（黑仔）主演兼與太太殷寧聯合監製的《哈哈哈新年喜戲 》在賀歲第二檔上映，該片是他們首次夫妻檔合作，更是殷寧首次擔任編劇。很多圈中人都不喜歡夫妻檔和情侶檔工作，怕有拗撬影響感情，黑仔有同感，但最終被太太熱誠打動，「不要說夫妻，好朋友合作有摩擦都會影響友情，今次合作是太太的想法，她說會寫一個故事給我演，最初以為她開玩笑，但她愈寫愈認真，還接洽香港和馬來西亞的製作人，最後問我做不做，我當時真的嚇了一跳」。

不會抗拒再合作

正如黑仔所料，在拍攝現場都有發生拗撬，他會發晦氣爆兩句「你話點就點！」殷寧說：「我最不喜歡他這樣，問他意見，他說你鍾意點就點，這不是解決問題的方法。」黑仔解釋：「發表了很多意見，她都話唔啱用。」殷寧續說：「真係唔啱用，連接唔到，劇本是我寫，我最清楚，連接唔到就會出錯。」他們最終交由導演決定。

殷寧認為夫妻檔合作有好亦有壞，笑言好處在於節省車錢和時間，方便溝通，壞處是失去私人時間，以前對方開工拍戲，她就可以放假，現在處理完幕後工作，還要去現場看他拍戲。黑仔表示跟太熟的人一起工作，不可以亂發牢騷，要「撳住」自己脾氣，的確多了摩擦，但很快便忘記。會否抗拒再合作？他們齊聲說「不會」，殷寧覺得丈夫今次擔任監製後有所進步，以前只從演員角度出發，今次令他明白到一部電影成功，背後是有很多人同時付出努力，學懂體諒。

殷：老公很有喜劇細胞

殷寧承認有私心，寫劇本給丈夫演，因對方演過很多角色，但未試過一人分演兩角，忠、奸角都由他來演，頗有挑戰性，讓他的演技發揮至另一層次，「我睇了百多部電影，將不同元素融為一體，再加入老公小時候的奇怪思想，就寫成現在這個劇本。我對老公演出感滿意，希望觀眾看到姜皓文的另一面，他很久沒演喜劇，其實他很有喜劇細胞」。黑仔表示一人分演兩角有點辛苦，基本上每場戲都要出現，無得休息，他說：「我以前很開朗，不知何時開始接受不到自己嘻皮笑臉，可能太投入演戲，恐怖到連對住家人都不能放鬆，現在要慢慢學習放鬆。」

殷寧透露再為丈夫寫劇本，對方未必是主角，想他以輔助角色去提拔新人，好似《哈哈哈新年喜戲 》MV，也安排他與新人合作，「MV不可以用完美去形容，但要給新人多些機會，我唔試過點會有參考和進步」。

姜：佩服太太處事冷靜

黑仔笑稱當監製上癮，從中學懂不少幕後知識，亦感謝台前幕後的幫忙，尤其佩服太太處事冷靜，「太太叫我學懂放低，因很多東西無法改變，唯有接受」。殷寧說：「拍攝時遇到難關無法解決，他會很緊張，不知如何是好，我會叫他冷靜，停一停、想一想，上天總會開另一扇窗給你，到時照行便可。」殷寧對電影製作零知識，如海綿不停學習和吸收，稱還有進步空間，要繼續學習。

髮型：Jove Shek

化妝：Manman Fong

服裝：DEGAIA HK

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