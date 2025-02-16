古天樂拒粉絲索攬︰你去觀濱啦 林愷鈴未受母親失婚影響 擇偶要靚仔

娛樂組

古天樂（古仔）前晚情人節在尖沙嘴一間酒樓大排筵席，數百粉絲出席外，還有古仔媽媽、資深傳媒人汪曼玲等，林愷鈴擔任表演嘉賓。汪曼玲在社交平台分享照片，見現場有抽獎、玩遊戲、合照，財神派利市等，氣氛熱鬧。

情人節大排筵席與粉絲團拜

古仔還在台上設15分鐘問答環節，配合有內地粉絲，他用雙語交流，又提醒粉絲要問有水準問題。有粉絲大嗌︰「你落嚟攬攬先啦！」司儀區永權笑指問題好有「禮貌」。該粉絲再說︰「係咪會落嚟攬攬，係一個問題嚟㗎！」古仔神回應︰「你去觀濱啦！」獲全場粉絲鼓掌及爆笑。古仔再說︰「我答你嘅問題仲有水準！有無人知我講觀濱係咩！」有粉絲上載片段到社交平台，不少網民讚他以「觀濱」回應夠潮，追得貼。「觀濱」是指觀塘海濱，最近觀塘海濱有較多年輕人聚集，甚至稱為「Gen Z 蘭桂坊」，是另類夜場。

古仔︰香港電影一定要好

古仔又問粉絲︰「今年多咗一個稱號叫Daddy，咁Daddy喺情人節同大家見面，有無問題呢？」粉絲們說無，更有人說︰「前世情人！」有粉絲問他何時拍愛情片？古仔笑說︰「使唔使動作先？我哋香港動作行先㗎嘛，即係愛情動作片啦。」有建議他開拍動畫電影，他說已開拍《明日戰記》動畫，完成就上映。有問他對香港電影是否不抱希望？他正經說︰「唔係無希望，係香港電影一定要好。」全場為他打氣。

林︰讀建築對作歌好有用

林愷鈴近日接受商台《星光背後》節目訪問，她去年以唱作歌手殺入樂壇，奪得叱咤女歌手生力軍金獎，網民有讚有彈，她表示會理性看待分析，「都好彩，好多都好有建設性，有些為踩而踩，我不太上心」。她稱奪獎是鼓勵，「我都有點野心，有時有些鼓勵會覺得有壓力，但今次個獎，好似撻着咗我啲火咁！」她除了唱作才華，讀書亦是尖子，之前在港大修讀建築學士，畢業那年身兼學生及演員較吃力。她不覺讀完建築入娛樂圈是浪費，因讀建築對美學的睇法及邏輯思維，對作歌同音樂好有用。

林愷鈴是龔慈恩與第二任丈夫林煒的女兒，被封「最美星二代」之一，她不覺得自己特別美，並指媽媽對她影響較大，像好朋友，母女間什麼事都會分享。父母在她17歲時向外公布分居，她當時已半隻腳踏入娛樂圈，思想比較成熟，不會覺得難接受。

「媽咪分享愛情經驗令我更聰明」

林愷鈴入行數年，談到最深刻的報道，她說：「係之前有人話我墮樓輕生，我在屋企瞓緊覺，媽媽啱啱瞓醒，敲門同我講『阿女有人話你死咗』。我無嬲，只覺好好笑，唔明點解有人要造謠。」她曾被封「A0女神」，稱現在非「A0」，「我今年25歲，話無拍過拖你都唔信啦！愛情能令人成長」。她自爆中學沒有人追求，也不懂向人發放「想拍拖」的信號，「我都試過『沉船』，喜歡過唔啱嘅人，但因為自己理性底，會提醒自己放自身在首位」。她坦言媽咪經歷兩次失敗婚姻，也沒動搖她對感情及婚姻信心，她稱：「媽咪會同我分享愛情上嘅經驗，反而令我喺愛情上更聰明。」她透露擇偶條件，靚仔行先，但自己「浪漫底」，可能會跟完全意料之外的人一見鍾情，她說：「但𠵱家事業較忙，一切隨緣。」