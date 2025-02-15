【開箱】續談《美國隊長4：勇敢新世界》 Marvel回勇之作 惟觀影門檻高

動作場面出色

值得一讚的是《美國隊長4》動作場面相當出色，其中一幕講述美國隊長與飛隼為了阻止美日兩軍衝突，必須跟兩國空軍鬥智鬥力，以最低武力平息干戈，這場空戰拍得緊張刺激，配合IMAX音響效果更是完美；壓軸一場美國隊長大戰紅色變形俠醫則屬埋身肉搏，透過後者的驚人殺傷力，幾乎把白宮和周邊夷為平地，突顯這場戰鬥根本高下立見，最後美國隊長並非以拳腳制服對方，而是動之以情，喚起羅斯對女兒的溫馨回憶，令他放棄殺戮，束手就擒，貫徹上一代美國隊長以德服人的優良傳統，體現「傳承」主旨。

今集共有兩名串星帶來驚喜，其一是在美國隊長最徬徨無助之時，老拍檔「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastian Stan）現身為他打氣，對白幽默又感動。事實上，他的出現還有另一重意義，就是為5月在美國開畫的《雷霆特攻隊*》宣傳造勢；另一是羅斯女兒貝蒂壓軸登場，這是莉芙泰萊（Liv Tyler）自2008年《新變形俠醫》後，相隔16年再次扮演同一角色，喚起粉絲的集體回憶，雖然亮相短短十數秒，但已令人興奮不已。根據漫畫原著，貝蒂不單是變形俠醫的前度女友，後來更化身「女變形俠醫」。不過，由於Marvel在2022年推出劇集《變形女俠：律政英雌》已有類似角色，為免觀眾混淆，相信莉芙在MCU再次出現的機會不大。

傳羅素兄弟補戲

《美國隊長4》製作水平屬於中上，有望挽回《蟻俠3》或《Marvel隊長2》粉絲流失的信心。不過，MCU一向為人詬病的「觀影門檻」問題，同樣出現在本片身上，入場觀眾如未看過電影《新變形俠醫》、《復仇者聯盟4》、《永恆族》及劇集《飛隼與寒冬戰士》，對於美國隊長為何易角、跟以賽亞的關係、羅斯過去的惡行、女兒貝蒂反目的理由等，或許睇到一頭霧水，直接影響觀賞樂趣。

另外，有傳《美國隊長4》曾內部試映，結果口碑欠佳，於是趕在上映前，電影公司總裁奇雲費格（Kevin Feige）找來《復仇者聯盟4》導演羅素兄弟（Russell Brothers）補拍22日戲分，又加入《絕命律師》艾普斯圖（Giancarlo Esposito）飾演毒蛇幫首領「響尾蛇」，以增加戲劇效果和話題度。雖然傳聞未經證實，但從新片水準反映，類似改動的確有益無害。