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娛樂

狄達絲雲頓獲頒終身成就獎

【明報專訊】柏林影展新總監塔特爾（Tricia Tuttle）據報為免重蹈去年閉幕禮變成以哈戰爭辯論平台，今年想淡化政治議題，但似乎成效不大，在紅地氈不遠處，便分別有支持以色列及巴勒斯坦組織的示威；獲頒終身成就金熊獎的《隔壁的房間》女星狄達絲雲頓（Tilda Swinton），致辭亦帶有政治色彩。她從《教宗選戰》導演愛德華伯格（Edward Berger）手上接過獎項後表示， 「非人道的事情正在發生」，又指「電影是無國界的領域」，不受佔領、殖民、接管，「或蔚藍海岸地產開發的影響」，似是諷刺最近美國總統特朗普提出的「接管加沙」計劃。她最後感謝柏林影展向她展示生命中信仰的魔盒，感謝在這裏認識的所有朋友，「電影永存，電影的承諾永無止境，如黑暗中的光芒永不熄滅」。

德國即將舉行國會大選，極右另類選擇黨（AfD）立場反移民惹熱議，今年柏林開幕電影是《疾走羅拉》導演湯泰華（Tom Tykwer）新片《The Light》，由《呼喚奇蹟的光》拉斯艾丁格（Lars Eidinger）主演，講述一個四口之家聘請了一名敘利亞管家後，受到意想不到的挑戰，正切合當地熱話。湯泰華表示世代分歧「是一個深淵」；拉斯補充表示，片中的家長「正是世界陷於邊緣的原因」，他稱大家活在自戀的時代，「顯然這世界是由那些患有自戀型人格障礙者在統治，還是這世上最有權勢的人」。

相關字詞﹕拉斯艾丁格 湯泰華 愛德華伯格 柏林影展 狄達絲雲頓

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