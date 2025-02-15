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娛樂

柏林影展開幕 評審范冰冰冒寒露肩現身 羅拔柏迪臣圓夢拍奉俊昊新片

【明報專訊】第75屆柏林影展香港時間昨凌晨揭幕，當地暴風雪溫度跌至零下，雖然有《隔壁的房間》狄達絲雲頓（Tilda Swinton）獲頒終身成就獎，評審之一范冰冰又冒寒露肩出席開幕禮，但若論「星光」依然無法跟康城及威尼斯影展比較；將參展柏林的《米奇17號》（Mickey 17），由奧斯卡最佳導演奉俊昊執導，《蝙蝠俠》羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演，卻選擇同日在倫敦舉行世界首映禮，不少圈中人冒名捧場，首輪影評唱好之外，羅拔表示能跟奉俊昊合作是其人生願望清單之一，當日獲邀演出，連劇本也未看已首肯。

倫敦電影節前藝術總監塔特爾（Tricia Tuttle）是柏林影展的新任總監，致力把更多星光帶到柏林，除了《米奇17號》之外，添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）主演的《搖滾詩人：未知的傳奇》（A Complete Unknown）亦是參展作品之一，加上角逐最高榮譽金熊獎的《Blue Moon》，由《情留半天》李察連卡特（Richard Linklater）執導，《月光騎士》伊頓漢基（Ethan Hawke）伙拍《完美物質》瑪嘉烈戈利（Margaret Qualley）主演，相信可吸引追星族注意。不過上述3片僅《Blue Moon》在柏林世界首映，《米》片更巧合地跟柏林開幕同一天在倫敦世界首映。

首輪影評讚好

《米奇17號》是金像導演奉俊昊自《上流寄生族》後相隔近6年的新作，因而特別受矚目；該片改編自美國作家Edward Ashton的科幻小說《Mickey7》，故事講述在殖民星球上，複製人執行危險任務，每次犧牲後會保留記憶，然後移植到下一個複製人身上。羅拔柏迪臣飾演複製人「米奇17號」，任務失敗後遭遺棄，被人類救活，返回基地，驚見「米奇18號」已取代自己。除了羅拔，還有《農情家園》連尚燁（Steven Yeun）、《雲妮侯斯頓：與愛共舞》娜奧美艾奇（Naomi Ackie）、「變形俠醫」馬克路法奴（Mark Ruffalo）及《鬼眼》東妮歌莉蒂（Toni Collette）參演，昨日悉數現身倫敦首映。奉俊昊和羅拔柏迪臣這個新鮮組合，亦吸引不少圈中人入場先睹為快，包括《漢娜的遺言》嘉芙蓮蘭科（Katherine Langford）、《傳媒家族繼承人》謝洛美史壯（Jeremy Strong）、《沽注一擲》導演亞當麥奇（Adam Mckay）等。

《米奇17號》首輪影評普遍讚好，導演亞當麥奇形容《米》片是「我們所處資本主義地獄階段的完美寓言」；另有網媒指該片「值得等待」，又讚賞羅拔柏迪臣的演出精彩。IndieWire的影評人表示「放心，奉俊昊拍電影還是很厲害的」。《米》片原定去年3月上映，延後近1年開畫，當時有傳效果不理想，奉俊昊失去最終剪接權；不過有看過首映的傳媒表示，肯定奉俊昊最終能掌控大局，導演的權力未受到侵擾。

羅拔柏迪臣向美媒表示，必定要跟奉俊昊合作，「我少年時代看過《殺人回憶》（奉的舊作），他就成為我人生願望清單上要合作的導演」。羅拔形容奉俊昊為「大師」，自傲能跟當今最好導演之一合作。他稱當日收到片約，還未知道劇本講什麽，已答允演出，「當看過劇本後又覺得故事有點古怪，像《星球大戰》那麽大規模，真的很瘋狂。不過我很喜歡有驚喜及受到啓發」。

相關字詞﹕奉俊昊 米奇17號 羅拔柏迪臣 范冰冰 柏林影展

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