明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

周嘉洛嫌赤裸戲露得少 陳瀅恭喜方力申娶妻

【明報專訊】陳瀅、周嘉洛、朱敏瀚、李芷晴、黃婧靈等昨日情人節到尖沙嘴宣傳無綫劇《痞子無間道》，眾人冒雨向市民派玫瑰花、朱古力及氣球答謝支持。陳瀅與周嘉洛表示收工後跟家中寵物一起過情人節。

陳瀅稱劇集播出後聽到都是好評，當有人讚她演得好笑特別開心，尤其是首集挑戰化老妝扮阿婆，「不過我嫌自己扮得唔夠老，可以再誇張啲，當時我確實有少少貪靚，見出來效果，就覺得應該要再狠啲」。周嘉洛表示17分鐘橫跨兩集的赤裸演出，睇落也不覺很長，他笑說：「遮遮掩掩和有格仔，都覺得無乜特別！身形也不是好睇，露得不夠，格仔打細少少會好啲，其實朋友已看慣我的身形，因我出名周圍換衫，不會收收埋埋，沒什麼特色。朋友對這套劇讚多過彈，讚覺得幾好笑，彈節奏太快，看一次難消化，要睇多次。」

對於曾傳緋聞的方力申宣布已婚，陳瀅表示在社交平台看到，立即留言恭喜對方：「戥他開心，見到張相好sweet，未得閒問清楚對方，今（昨）日不是愚人節，是情人節，應該是真的。」

朱敏瀚情人節無約陳曉華

朱敏瀚表示今次演繹角色好辛苦，因要挑逗劇中所有女角色，難度在於對手的高度，稱與王灝兒（JW）拍對手戲時難度比較高，他說：「角色這樣做是有原因的，因對性取向成疑，不斷這樣做令大家不會懷疑他喜歡男人。」可有相約緋聞女友陳曉華慶祝情人節？他表示相約媽媽在家中打邊爐撐枱腳。是否已和陳曉華預早慶祝？他說沒有特別慶祝，「每天都是平日一樣，平日也不會送禮物，之前受訪都講過，假設我有伴侶，也不會在情人節互送禮物，免得大家有壓力，情願平時送驚喜」。李芷晴與黃婧靈劇中演韋家雄老婆，劇情講她們被朱敏瀚迷倒。李芷晴稱飾演的角色跛腳，現實中因扭傷腳，情人節也要約跌打師傅。

記者：林祖傑

相關字詞﹕痞子無間道 朱敏瀚 周嘉洛 陳瀅

上 / 下一篇新聞