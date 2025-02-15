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娛樂

44歲方力申情人節宣布已婚 太太葉萱為韓國攝理教性侵受害人

【明報專訊】44歲方力申前年公開認戀藝術家葉萱，當時對於女友指控遭韓國攝理教教主鄭明析性侵一事，表示支持及覺得女友勇敢堅強，會陪伴度過。有關案件已告一段落，葉萱之前在首爾出席記者會，表示正義得到伸張，她可以重新開始。原來她與方力申正式展開人生新階段，昨日情人節，方力申在社交平台宣布跟葉萱已婚，方力申上周在美國的海灘租直升機掛着求婚字句及相，驚喜求婚成功，並隨即影婚紗相及在證婚人見證下結婚，兩人都開心落淚。

娛樂組

方力申昨日突然在社交平台宣布與女友葉萱（Maple）已結婚，他分享兩人一起看海的背影照及他問女方「MAPLE, MARRY ME？」的字句，還有一張有摩天輪的日落海邊照片，用箭嘴指示並寫道︰「我們在這裏結婚了，祝大家情人節快樂。」

今次求婚及結婚是方力申的悉心安排，他上周在美國Santa Monica的海灘向女友送上求婚驚喜，他租了架飛機掛着有兩人照片及求婚字句的橫幅。

求婚成功即日舉行婚禮

方力申求婚成功後，即穿上他預先安排好的服飾影婚紗相。在Maple換第二套婚紗時，第二個驚喜是證婚人出現，方力申說想在這天結婚，一對新人都流下開心眼淚，婚禮亦禮成。Maple穿白色婚紗，方力申穿粉紅色西裝，兩人在沙灘上甜蜜拖手漫步。至於會否返港擺酒？方力申表示未想到，但可能不會，並強調不是雙喜臨門。

Maple赴韓國指證鄭明析

Maple樣子甜美有氣質，被指貌似馮盈盈。前年她與方力申戀情曝光時，被網民發現是韓國攝理教教主鄭明析性侵案的其中一名受害者，她透過Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭開鄭的真面目，更親赴韓國出庭指證鄭明析。鄭明析於2018年至2021年間涉嫌性侵、猥褻多達21名女信徒遭檢控，韓國最高法院上月駁回其上訴，維持二審判囚17年，且須佩戴電子腳鐐15年。Maple早前在首爾召開記者會時表示，鄭明析的17年判刑雖未能彌補她所受的傷和磨難，但正義得到了伸張，一切都結束，她可以重新開始了。

方力申在Maple指控鄭明析案件期間，一直給予支持及鼓勵，指跟Maple認識第一天已獲告知是性侵受害人，好坦白及坦誠。方力申曾表示向Maple表白獲確認後一星期內，已帶她見自己父母，她好認真，認定對方是好女仔。

方力申鄧麗欣10年情受注目

方力申入行逾20年，曾跟鍾欣潼、陳瀅、馮盈盈等傳緋聞，他跟鍾欣潼的緋聞傳得甚盛，他們一直未有承認。

至於方力申與鄧麗欣的10年情最受注目，當年合唱《好心好報》 及《好好戀愛》傳緋聞，2006年合演葉念琛執導《獨家試愛》，2010年兩人拍拖到馬爾代夫旅行，地下情曝光。公開戀情後，方力申跟鄧麗欣以情侶檔工作，拍電影、合唱及同出席活動，但2016年宣布分手。

相關字詞﹕葉萱（Maple） 方力申

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