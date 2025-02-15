伙宣美李駿傑亞博開騷現吉位 Anson Lo：做好自己不理銷情

李駿傑曬流利韓文

AL與Jeremy打頭陣跳唱《MONEY》、《CLOSER》揭開序幕。AL表示MIRROR成軍6年，他首次與隊友Jeremy開大型騷，且以K-pop為主題，還請來韓國前輩合作，是特別經歷。衣著性感的宣美出場施展招牌式扭腰、趴地等撩人舞姿，又主動攬實AL和Jeremy，惹粉絲尖叫。宣美表示能跟兩名香港頂流歌手合作很開心及有意義，她跳唱幾句AL的《HEY HEY OK！》。她讚兩人好溫暖，有人氣又謙虛，令她都要更加謙虛。她自稱朋友不多，開心認識他們。Jeremy曬流利韓文，跟宣美對答如流。

宣美與歌迷近距離接觸

宣美獨唱時以廣東話說：「多謝，我係宣美！」表示很掛住香港粉絲。她稱抵港後品嘗蛋撻、奶茶，並在酒店高層欣賞維港景色，好像坐在雲上，她又落台唱歌，近距離接觸歌迷。AL與Jeremy分別以中、英、韓文演唱，AL跳到爆汗，不停攞紙巾抹汗，他搞笑說：「我大汗到，想抹走個妝算。」兩人落台跟粉絲握手和擊掌，AL以「神徒BB豬」稱呼粉絲，又大派飛吻預祝情人節。宣美讚兩名後輩唱K-pop「型到爆炸」，教AL用韓文講「型到爆炸」，AL和Jeremy反笠高帽，用韓文唱出「宣美又靚又可愛」，令她笑到彎腰。最後三人跳唱宣美的《Gashina》結束演唱會。

AL：想打破拼盤騷舊有觀念

AL與Jeremy騷後受訪，對於演唱會頭場入座率未如理想，Jeremy稱專心做騷，看不清楚台下情况，「演唱會銷情不太了解，先做好本分、做好個騷，希望16號多些人來睇」。AL不感失望，認為門票銷情涉及很多因素，「知我們的粉絲會用不同方式支持，入座率不是唯一的事，個騷好不好睇，不在於能否吸納多些觀眾16號來睇那麼簡單，最想大家睇到我們有心去做，是好睇和特別。大家可能對拼盤騷帶有疑惑和偏見，我們想打破舊有觀念，努力畀多些新創作大家睇。（會否了解16號賣飛情况？）一向不會去了解銷情和錢銀的事，只做好自己，壓力是來自自己」。他們稱會繼續付出200分努力做好下一場騷。

AL農曆新年到汪明荃、羅家英家拜年，他說食蘿蔔糕時感罪過，但笑言為表對長輩尊重，帶着罪惡感繼續食。Jeremy爆AL排練時偷食薯片會喊，覺得他的行為好瘋狂。AL解釋：「有晚綵排練到好大壓力，食少少薯片，但食完又有罪惡感，不容許放任，為做好演出不能鬆懈。」AL自爆演出有甩漏，好像手套飛甩，爆汗亦難以控制，他去年曾想過割汗腺，但驚割完又會在身體其他部位排汗，變大手汗又好大鑊，所以盡量薄妝，流汗證明他沒有Hea跳。Jeremy稱跟宣美合作會記一世，他因喜歡K-pop自學韓文，將來希望翻唱更多韓文歌，並想出韓文歌，有心願去韓國出道。不過兩人明白攻韓非簡單事，AL笑說：「我們嘗試自薦為宣美韓國演出做嘉賓，看她肯不肯用我們。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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