明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

伙宣美李駿傑亞博開騷現吉位 Anson Lo：做好自己不理銷情

盧瀚霆李駿傑與宣美合作開騷 回應首場入座率未如理想

【明報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo、AL）、李駿傑（Jeremy）聯同韓國歌手宣美，前晚及明晚於亞博舉行兩場《Katch the Pop SUNMI×ANSON LO×JEREMY》音樂會，首場有不少吉位，但他們未受影響，落力獻唱勁歌熱舞。

李駿傑曬流利韓文

AL與Jeremy打頭陣跳唱《MONEY》、《CLOSER》揭開序幕。AL表示MIRROR成軍6年，他首次與隊友Jeremy開大型騷，且以K-pop為主題，還請來韓國前輩合作，是特別經歷。衣著性感的宣美出場施展招牌式扭腰、趴地等撩人舞姿，又主動攬實AL和Jeremy，惹粉絲尖叫。宣美表示能跟兩名香港頂流歌手合作很開心及有意義，她跳唱幾句AL的《HEY HEY OK！》。她讚兩人好溫暖，有人氣又謙虛，令她都要更加謙虛。她自稱朋友不多，開心認識他們。Jeremy曬流利韓文，跟宣美對答如流。

宣美與歌迷近距離接觸

宣美獨唱時以廣東話說：「多謝，我係宣美！」表示很掛住香港粉絲。她稱抵港後品嘗蛋撻、奶茶，並在酒店高層欣賞維港景色，好像坐在雲上，她又落台唱歌，近距離接觸歌迷。AL與Jeremy分別以中、英、韓文演唱，AL跳到爆汗，不停攞紙巾抹汗，他搞笑說：「我大汗到，想抹走個妝算。」兩人落台跟粉絲握手和擊掌，AL以「神徒BB豬」稱呼粉絲，又大派飛吻預祝情人節。宣美讚兩名後輩唱K-pop「型到爆炸」，教AL用韓文講「型到爆炸」，AL和Jeremy反笠高帽，用韓文唱出「宣美又靚又可愛」，令她笑到彎腰。最後三人跳唱宣美的《Gashina》結束演唱會。

AL：想打破拼盤騷舊有觀念

AL與Jeremy騷後受訪，對於演唱會頭場入座率未如理想，Jeremy稱專心做騷，看不清楚台下情况，「演唱會銷情不太了解，先做好本分、做好個騷，希望16號多些人來睇」。AL不感失望，認為門票銷情涉及很多因素，「知我們的粉絲會用不同方式支持，入座率不是唯一的事，個騷好不好睇，不在於能否吸納多些觀眾16號來睇那麼簡單，最想大家睇到我們有心去做，是好睇和特別。大家可能對拼盤騷帶有疑惑和偏見，我們想打破舊有觀念，努力畀多些新創作大家睇。（會否了解16號賣飛情况？）一向不會去了解銷情和錢銀的事，只做好自己，壓力是來自自己」。他們稱會繼續付出200分努力做好下一場騷。

AL農曆新年到汪明荃、羅家英家拜年，他說食蘿蔔糕時感罪過，但笑言為表對長輩尊重，帶着罪惡感繼續食。Jeremy爆AL排練時偷食薯片會喊，覺得他的行為好瘋狂。AL解釋：「有晚綵排練到好大壓力，食少少薯片，但食完又有罪惡感，不容許放任，為做好演出不能鬆懈。」AL自爆演出有甩漏，好像手套飛甩，爆汗亦難以控制，他去年曾想過割汗腺，但驚割完又會在身體其他部位排汗，變大手汗又好大鑊，所以盡量薄妝，流汗證明他沒有Hea跳。Jeremy稱跟宣美合作會記一世，他因喜歡K-pop自學韓文，將來希望翻唱更多韓文歌，並想出韓文歌，有心願去韓國出道。不過兩人明白攻韓非簡單事，AL笑說：「我們嘗試自薦為宣美韓國演出做嘉賓，看她肯不肯用我們。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕宣美 盧瀚霆（Anson Lo） Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY 李駿傑（Jeremy）

上 / 下一篇新聞