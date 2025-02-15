明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《破．地獄》金像獎18項提名領跑 衛詩雅強勢衝影后 林峯越級爭影帝

金像獎｜邱彥筒2項入圍 伙謝咏欣歐鎮灝讀提名名單錯漏百出

【明報專訊】《第43屆香港電影金像獎》4月27日假香港文化中心舉行，昨日舉行記者會公布入圍名單，收逾1.6億元登上華語票房榜首的《破．地獄》獲18項提名領先。《九龍城寨之圍城》和《爸爸》分別獲14項及11項提名。《破．地獄》許冠文、《爸爸》劉青雲及《臨時劫案》郭富城，跟首次入圍的《九龍城寨之圍城》林峯及《看我今次怎麼說》游學修爭影帝。憑《破．地獄》四奪影后的衛詩雅，再憑該片爭金像影后。

記者：柯美

攝影：劉永銳

MIRROR憑《12怪盜》衝擊金像獎，12子報名角逐最佳男主角全軍覆沒，反而陳卓賢（Ian）憑《久別重逢》角逐最佳新演員及最佳原創電影歌曲。跟他爭奪最佳原創電影歌曲的對手，分別有張天賦《筆友》（我談的那場戀愛）、林家謙《普渡眾生》（破．地獄）、邱彥筒《㪐㩿》（寄了一整個春天）及陳蕾《What if》（看我今天怎麼說）。Ian多謝導演及監製給予機會，希望會有更多機會向不同前輩學習。

劉青雲喜出望外 郭富城講「多謝」

獲提名最佳男主角的許冠文、劉青雲、郭富城、林峯及游學修均感開心，許冠文對《破．地獄》獲18項提名特別高興，「由開拍到上映，收穫遠超想像，感謝大家認同及支持。」劉青雲早前憑《爸爸》在電影評論學會大獎獲「最佳男演員」，昨日再收到提名喜訊，驚喜表示：「《爸爸》一家四口，有三人獲得提名，簡直喜出望外。」郭富城表示作為演員，獲得提名絕對是一份肯定，「感謝大家一齊努力去打造『梅藍天』，真的要講聲『多謝』！」越級爭影帝的《九龍城寨之圍城》林峯和《看我今次怎麼說》游學修，齊多謝老闆古天樂和導演，林峯說：「好開心有機會成為《九龍城寨》一分子，感激團隊幫忙。」游學修希望提名令電影贏得更多關注，有更多觀眾，帶到去香港以外更多地方。《破．地獄》也公布喜訊，將於4月4日清明節上映加長版。

鍾雪瑩謝聾人朋友 談善言再衝影后

最佳女主角方面，衛詩雅稱獲提名感榮幸，希望未來有更多機會演不同角色，感謝愛戴與支持，「我一定會繼續努力！」鍾雪瑩恭喜所有提名人，「希望大家入場看團隊搞邊科，多謝所有聾人朋友幫忙，我第一次入圍最佳原創電影歌曲，YEAH！」憑《虎毒不》在電影評論學會大獎首奪影后的談善言，再衝擊金像獎影后寶座，她說：「很榮幸與優秀的電影人一齊參與一年一度的電影盛事，更興奮能和對手盧鎮業雙雙獲提名，可以一齊行紅地氈。」新晉女演員許恩怡開心說：「沒想過會獲得提名，多謝大家喜歡這角色及故事，已是我最大獎勵，我會繼續努力。」

最佳男配角 「龍捲風」鬥「王九」

《九龍城寨之圍城》古天樂為造就林峯爭金像影帝，自己降級報名角逐最佳男配角，跟同片反派伍允龍齊入圍，「龍捲風」鬥「王九」，古天樂說：「好開心《九龍城寨》團隊獲得多項提名，肯定了大家努力付出，希望我們能繼續獲得好成績。」伍允龍既驚且喜：「見到很多好演員都一齊獲提名，會以平常心去享受過程。」朱栢康感謝上帝安排，希望屆時可上台領獎，多謝一直成就他的人。盧鎮業開心和談善言一齊入圍。《破．地獄》梁雍婷和韋羅莎亦入圍，與《我談的那場戀愛》鄧麗欣、《爸爸》谷祖琳、《從今以後》李琳琳爭最佳女配角。

香港電影金像獎協會主席爾冬陞席上表示，香港電影副導演會、香港影視聲畫製作協會及香港電影視覺特效協會加入，金像獎成員由14個增加至17個，第一輪評選投票，有效票數為1313票，投票率為64.84%，符合資格競逐2024年度「第43屆香港電影金像獎」的港產片共有46部，較2023年度的50部為低。

謝咏欣Marf歐鎮灝台上錯漏百出

大會邀請上屆最佳新演員謝咏欣，連同角逐新演員的邱彥筒（Marf）和歐鎮灝公布部分名單，三人可能太緊張，宣布時錯漏百出，歐鎮灝將《武替道》說成「無睇到」、Marf 將「最佳美術指導」講成「最佳美食指導」，謝咏欣宣布「最佳新演員」提名名單，不識讀同站在台上的「邱彥筒」名字，要向旁邊的歐鎮灝求救，場面尷尬。他們表示太緊張，歐鎮灝自知有懶音，會努力改進。謝咏欣表示平時叫慣「Marf」，突然想不起對方中文名。Marf憑《寄了一整個春天》角逐「最佳新演員」和「最佳原創電影歌曲」，表示入圍已開心，不敢奢望得獎。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕九龍城寨之圍城 林峯 衛詩雅 破．地獄 第43屆香港電影金像獎

上 / 下一篇新聞