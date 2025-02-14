【開箱】《美國隊長4：勇敢新世界》 政治驚慄包裝超級英雄片

新任總統遭暗殺

《末世悖論》朱利斯奧納（Julius Onah）執導、安東尼麥奇（Anthony Mackie）跟夏里遜福（Harrison Ford）主演的《美國隊長4：勇敢新世界》，美國及內地今天（14日）開畫，香港提前兩日上映。故事延續《復仇者聯盟4：終局之戰》，講述基斯伊雲斯（Chris Evans）飾演的美國隊長退役後，好友「飛隼」安東尼麥奇接任隊長一職，為了肩負重任，感到戰戰兢兢。另一方面，曾經打壓復仇者聯盟的羅斯將軍（夏里遜福飾）正式入主白宮，成為新一任美國總統，卻遭神秘組織派員暗殺，美國隊長奉命調查幕後黑手，同時阻止國際軍事危機爆發，是一部以政治驚慄題材包裝的超級英雄片。

新片以《永恆族》提到「天神」巨型遺骸停留在印度洋為背景，由於屍身可以提煉出比《黑豹》瓦干達獨有的汎合金更珍貴、有利科研急速發展的超能鋼，於是引起周邊國家包括日本及印度垂涎，羅斯當選總統後急不及待草擬「星神條約」，建議跟世界各國平分這資源，避免全球陷入爭奪戰。可是反派「首腦」（添貝克尼爾森飾）從中作梗，為了報復羅斯昔日種種惡行，一方面利用比美國隊長更早注射超級士兵血清的前軍人以賽亞（卡爾林比飾）作為暗殺工具，公然行刺總統；另一方面挑撥離間各國元首，令條約無法落實，日軍更率先派遣艦隊到印度洋，企圖霸佔資源，國際形勢隨時失衡，大戰一觸即發。

美國隊長接任未幾即收到總統密令，要他重組復仇者聯盟，同時揪出暗殺總統的「響尾蛇」（艾普斯圖飾）和幕後黑手首腦，又要拯救無辜捲入政治風暴的以賽亞，加上好友兼新一代「飛隼」丹尼拉米列斯（Danny Ramirez）執行任務期間重傷昏迷，無論在公在私，肩上重擔都令他喘不過氣來。

似《新變形俠醫》後傳

新片與其說是《美國隊長3：英雄內戰》續集，其實更像2008年上映的《新變形俠醫》後傳。電影開首已提到羅斯將軍曾因下令追捕變形俠醫，令到跟後者拍拖的女兒貝蒂（莉芙泰萊飾）憤而斷絕來往；首腦一角亦最先在該片亮相，協助變形俠醫控制情緒，如今再度登場，交代他跟羅斯之間恩怨情仇，並為後者化身紅色版變形俠醫埋下伏筆。

原本飾演羅斯將軍的威廉赫特（William Hurt）2022年病逝，角色被迫易角，改由82歲夏里遜福頂替，反而成為新片焦點，繼《空軍一號》後他再演美國總統，威嚴更勝從前。其中一幕講述羅斯乘坐空軍一號趕赴日本斡旋，途中抽空做運動，結果很快便從單車機上溜走，並吩咐貼身保鑣：「如果醫生問起，記得說我已經踏了5公里。」頗有自嘲意味。（明日再續）

上映日期：2月12日