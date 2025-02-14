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娛樂

《打天下2》AK封視帝 撼贏《黑色月光》楊茜堯 談善言膺視后

【明報專訊】網絡平台舉辦「觀眾在民間電視大獎2024」昨日公布得獎名單，MIRROR成員江𤒹生（AK）憑ViuTV劇《打天下2》擊敗隊友姜濤《無用的謊言》成民選視帝，同劇談善言撼贏無綫《黑色月光》楊茜堯封民選視后；邱傲然和武田梨奈憑《打天下2》奪民選最佳男、女配角。《打天下2》還獲民選最佳戲劇拍檔（江𤒹生、談善言）、最佳劇集、最佳劇本、最佳攝影，掃8獎成大贏家。

娛樂組

「觀眾在民間電視大獎2024」總投票人數4457，投選14項獎項，去年則有14,185參與投選。AK憑《打天下2》關志浩一角封民選最佳男主角，獲768票，擊敗657票的隊友《無用的謊言》姜濤。最佳女主角是《打天下2》談善言，有796票，力壓獲602票《黑色月光》楊茜堯；AK與談善言更獲民選最佳戲劇拍檔。

身兼《打天下2》監製、主演、編劇、武術指導和投資人的歐錦棠之前為劇集全力拉票，結果《打天下2》奪8獎，除視帝、視后和拍檔獎外，AK隊友邱傲然、武田梨奈奪民選最佳男、女配角，還有最佳劇集、最佳劇本及最佳攝影。

兩獎同輸AK 姜濤屈居第二

AK除獲最佳男主角和戲劇拍檔，還得民選飛躍進步男藝員，成三料視帝。在無綫《萬千星輝頒獎典禮2024》贏飛躍進步男藝員，以及獲影帝周潤發大讚的阮浩棕，在民選飛躍進步男藝員位列第3，第2位姜濤。民選飛躍進步女藝員由葛綽瑤奪得，無綫飛躍進步女藝員得主陳曉華排第5，王敏奕第4。

《爆谷一周》本屆得票率之冠

谷德昭主持ViuTV節目《爆谷一周》連續三屆奪民選最佳資訊節目，以29.4%成本屆得票率之冠；無綫《東張西望》屈居第2。

MIRROR主持的節目《MIRROR Chef》獲民選最佳綜藝節目和最佳主持，以1154票成本屆票王。民選最佳電視歌曲由姜濤主唱《無用的謊言》主題曲《I Need You In My Li（f）e》奪得。

《黑色月光》成無綫最好成績

全部14個獎項均由ViuTV節目及藝人勝出，無綫方面，劇集及演員獎項中以《黑色月光》成績最好，共6項目打入五強，包括楊茜堯憑余滿月一角於最佳女主角得第2名，楊卓娜和黃翠如排最佳女配角第3和第4名，最佳劇集居第4位，最佳攝影佔第五，以及第4名最佳戲劇拍檔楊卓娜、楊茜堯和黃翠如。

相關字詞﹕江𤒹生（AK） 打天下2 觀眾在民間電視大獎2024 《東張西望》

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