明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

LE SSERAFIM洪恩採訪港選情人節禮物送隊友 雲浩影甜笑認與音樂監製了解中

洪恩採選情人節禮物畀LE SSERAFIM隊友 Marf高調放閃否認好事近
雲浩影甜笑認與T-Ma了解中 讚男方性格好 情人節盼收花

【明報專訊】韓國女團LE SSERAFIM成員洪恩採、COLLAR成員邱彥筒（Marf）與許軼（Day），以及雲浩影等昨日到尖沙嘴出席品牌期間限定店開幕活動，吸引大批粉絲圍觀，迫爆商場。洪恩採出場時，粉絲尖叫大嗌她的名字，她識做向粉絲揮手打招呼及大派心心。雲浩影傳與星級音樂監製T-Ma（馬敬恆）熱戀，她承認跟對方了解中，大讚對方細心有紳士風度。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

洪恩採表示很久沒來港，很開心見到那麼多粉絲到場支持，多謝大家。說到平時衣著打扮跟在舞台上演出有何不同？洪恩採說：「在舞台上要強烈和耀眼，平時會以舒適為主。」今日是情人節，她稱會在店內選購情人節禮物送給隊友，並與她們分享自己首個海外日程點滴。談到未來工作計劃，洪恩採表示LE SSERAFIM將於3月推出新專輯，她們每次都以不同形象示人，今次希望讓大家感受到不同的魅力。

雲浩影期待情人節收花

雲浩影前年與拍拖9年男友分手，感情一直空白，早前傳與星級音樂監製T-Ma熱戀，拍照時態度親密。她昨日首度回應，未有承認戀情，但甜笑表示與對方了解中，「了解了3個月。（拍拖好開心？）吓，工作為重」。雲浩影表示T-Ma曾為她監製歌曲，現在一齊寫歌。被T-Ma才華吸引？她說：「除了才華，他性格幾好，好有紳士風度，細心和工作認真。」今日是二人「了解中」首個情人節，問如何慶祝？她說：「畀啲空間我哋，睇吓食唔食到飯，大家都以事業為重。明（今）日我要寫歌，又要回公司claim錢。」

期待收花？雲浩影直認期待，「不過未必有，我比較喜歡儀式感，這個年代，不一定男仔送花給女仔，女仔都可以送花給男仔，送的話，會送太陽花給他，之前都有互相送花」。農曆新年有否拜年見家長？她承認有跟T-Ma父母拜年，強調不算見家長，對方沒「回禮」，「我父母比較保守，我們還在了解階段」。雲浩影又否認早前與T-Ma同遊韓國，「我同家人旅行。（與T-Ma可有旅行計劃？）十畫未有一撇」。

Marf讚男友有跳舞才華

Marf與男友林家熙（Locker）前日元宵節在社交平台分享於車廂內跳舞片段放閃，認為是時候公開男友的才能，「他跳得不錯，有待進步，我有教他跳舞。（幾多分？）及格，協調得不錯，若落地跳，手腳一齊擺動，可能分數會高一點。我們已拍拖年幾，想找些東西一齊做，平時我會捉他陪我練歌和練舞」。高調放閃是否好事近？Marf否認，不覺得特別高調，只是跟大家分享日常生活而已。

Day自言沒有男朋友，亦沒追求者，「點會有人追我，我咁宅又喜歡睡覺，之前與蘇雅琳（Ivy So）去韓國旅行，她有艷遇，我瞓覺錯失了。平時行街都沒異性跟我搭訕，可能我沒打扮」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

上 / 下一篇新聞