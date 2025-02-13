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娛樂

【開箱】《新神探智擒職業殺手》 經典電影進化 金像影帝變身不太冷血殺手

【明報專訊】艾迪烈梅尼（Eddie Redmayne）10年前憑《霍金：愛的方程式》贏得奧斯卡影帝，較少拍劇的他，在經典小說及電影改編的《新神探智擒職業殺手》（The Day of the Jackal）擔正，去年11月在英國Sky及美國Peacock首播，香港則於本月初在影視串流平台Max全數上架。Peacock雖沒提供實際數字，但稱該劇已成為Peacock歷來最高收視新劇；在爛番茄網站錄得85%高分，並獲金球獎戲劇最佳劇集及男主角提名，可見叫好亦叫座。事實上，製作過《群梟冒起》的《大犯罪家》編劇羅南貝納（Ronan Bennett），把半世紀前同名電影的殺手故事，成功移植到當代的新劇，篇幅加大，對於殺手角色有更深入描繪，艾迪的演出亦功不可沒。

劇集版暗殺科技巨頭

《新神探智擒職業殺手》講述外號豺狼的職業殺手暗殺德國極右政客後，引起英國MI6關注，軍火專家Bianca從英軍資料及槍械製造者入手，過程中除逐步接近真相，也置家人於險境，並發現MI6有內鬼。豺狼殺政客的利落手法，招來他開價1億美元的新任務：暗殺科技巨頭Ulle；另一方面，豺狼的西班牙籍太太Nuria開始懷疑他的真正身分。

《新神探智擒職業殺手》同名電影《神探智擒職業殺手》1973年上映，由《龍城殲霸戰》佛烈辛納曼（Fred Zinnemann）執導，並改編自記者和軍人出身的福賽斯（Frederick Forsyth）小說。電影講述戴高樂總統放棄法屬阿爾及利亞，非正規法軍組織，不滿這決定，暗自策劃刺殺戴高樂行動。小說以史實為依歸，誰都知道戴高樂沒遇刺，為何小說和電影仍會暢銷和賣座？神探與殺手的對決自然是關鍵，尤其雙方均非常專業，前者從零星且毫無關聯的線索中湊合出殺手的行動，片中亦細緻地描繪殺手如何從部署到行刺的過程，完全是高手過招的示範。其實後來有另一電影版《狙擊職業殺手》（The Jackal），由《本能2》米高卡頓鍾斯（Michael Caton-Jones）執導，《風月俏佳人》李察基爾（Richard Gere）和《虎膽龍威》布斯韋利士（Bruce Willis）主演，但內容大改為俄國黑幫暗殺FBI局長，唯一知道殺手「豺狼」真面目的，只有在囚的愛爾蘭共和軍狙擊手，所以釋放他除去「豺狼」。可能內容太過偏離原著，所以福賽斯和佛烈辛納曼聯手入稟禁止該片使用原名，《狙》片票房不俗，但劣評如潮。

《新神探智擒職業殺手》把兩個多小時的電影拉長為10集篇幅，自然要更多工夫在角色塑造方面，於是無論「神探」Bianca或「殺手」豺狼都有了家庭線。劇集最能保留原著神髓的部分，是豺狼的專業殺手個性與行事風格；他不但善於易容，槍法奇準，冷靜且非常有耐性；完成任務後收不到錢，客戶還要留言侮辱，他亦有仇必報。3D打印，透過暗網聯絡客戶，讚賞製槍者是藝術家，科技巨子仇家多等，都是原著的更新版。

描述殺手來歷背景

劇中豺狼如何部署暗殺科技巨頭Ulle的過程相當精彩，由視察現場環境、部署、到正式執行時出現「程咬金」，均見細心安排，到最後如何在海陸空佈防嚴密的孤島行兇，更是頂級殺手的考驗。創作人羅南貝納可能不想豺狼只有冷血一面，所以給了他來歷背景，對於是否「好人」，更有他的執著，至於是否貫徹人物個性，觀衆大可自行評價；譬如他當兵時已是知名神槍手，有人厚酬請他參與暗殺行動，對方的說辭大意是同樣殺人，當兵薪酬有限，怎及得上一次暗殺？豺狼最終被說服，第一次墮落。他不滿同袍掃射手無寸鐵的無辜，於是策劃滅絕行動。目睹他殺人又能留活口的，是一個稱讚他有「好人臉」的男子，到底聽到「好人」的讚賞受落，還是對方跟他一樣也家有妻小，於是一時心軟，而兩者不都有違專業？他為什麽選擇結婚，還以謊言編造生活？早已宣布開拍的第2季，相信會交代他尋找Nuria帶子離家出走的下落。Nuria由《紙房子》「東京」烏蘇拉歌貝路（Ursula Corbero）飾演，劇中佔戲不少，估計下季將有更多發揮。

「神探」一方則缺點較多；先說優點，就是能從德國極右政客被超遠程射擊，推斷出殺手與武器來自英國，然後展開調查，這立論符合現代槍械發展，同時帶出外交部與MI6暗藏政治陰謀。不過選擇《007：生死有時》拉莎娜連治（Lashana Lynch）扮演Bianca，是否因DEI（多元、平等和包容）原則，所以當殺手角色是男性，神探便需要是女而且非白人？即使要服膺DEI，拉莎娜身手談不上敏捷矯健，講述她被製槍手的細佬追擊一幕，要致電求援，又「神」到哪裏？劇中描寫她與老公和女兒的關係，更拖泥帶水，對劇情發展毫無幫助。反而代老闆聯絡豺狼執行暗殺科技巨頭的Zina，更顯英明幹練。

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